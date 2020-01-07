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Philips promueve la incorporación de hábitos saludables

7 de enero de 2020

La compañía concientiza sobre la importancia de llevar una vida saludable y una alimentación equilibrada y nutritiva.

 

Buenos Aires, Argentina – Para llevar una vida saludable es necesario lograr el equilibrio entre el descanso, la alimentación y el ejercicio. La llegada del verano facilita la adopción de buenos hábitos e invita a elegir opciones más livianas y frescas como: ensaladas, frutas, batidos y licuados. Por eso, aprovechando el calor de estos meses, Philips alienta a los consumidores a incorporar los nutrientes esenciales con soluciones prácticas y rápidas.

 

Si bien es sabido que la comida casera es mucho más noble y nutritiva, muchas veces la vorágine del día a día hace que los consumidores tengan que elegir opciones rápidas y poco saludables para salir del apuro. En este sentido, Philips propone varias de sus soluciones, ideales para afrontar el calor y lograr preparaciones con alto contenido de antioxidantes y vitaminas, para que adoptar buenos hábitos sea fácil y rico.

 

Lo más importante para poder alcanzar y mantener una alimentación equilibrada, es llevar una dieta alta en nutrientes- incorporando frutas y verduras- y baja en grasas trans, colesterol, azúcar y sodio. Más allá de lo estético, comer de forma natural y saludable, tiene múltiples beneficios para el ser humano y mejora la calidad de vida:

  • Ayuda a prevenir enfermedades
  • Aumenta la energía y brinda sensación de bienestar
  • Reduce el deterioro de la memoria y otras funciones cerebrales
  • Mejora el estado de ánimo y reduce el estrés
  • Mejora el sistema inmunológico
  • Protege al corazón y reduce la presión arterial
  • Mejor el sistema digestivo
  • Ayuda a controlar el peso
  • Mejora el aspecto de la piel, el pelo y las uñas

 

Una alimentación saludable implica consumir diferentes grupos de alimentos para lograr un aporte equilibrado de nutrientes, dándole prioridad a los productos frescos y sin procesar como las frutas, verduras, semillas y alimentos naturales. Es fundamental otorgarle versatilidad a los platos para asegurar la incorporación de todos los nutrientes y vitaminas.

 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que  durante los meses de calor la hidratación cumple un rol fundamental. Por eso, Philips propone algunas recetas de bebidas saludables y nutritivas para esta temporada:

 

Batido de arándanos

Ingredientes:

Yogur

Arándanos

Un poco de leche o agua

Endulzante a gusto

Poner todos los ingredientes en la licuadora Philips Viva, servir y decorar con granola.

 

 

Licuado revitalizante

Ingredientes:

Kiwi

Mandarina

Ananá

Agua

Hielo

Endulzante a gusto

Poner todos los ingredientes en la licuadora Philips Viva, servir y disfrutar

 

 

Jugo detox

¡La forma más fácil de incorporar vitaminas, minerales y nutrientes!

Ingredientes:

Pepino

Manzana verde

Melón

Espinaca

Jengibre

Endulzante a gusto

Colocar todos los ingredientes en el extractor de jugos Philips Viva, servir y disfrutar.

Tip: Antes de consumirlo, dejarlo enfriar en el freezer unos minutos.

 

 

Yogur helado de frutilla

¡Un postre fresco, sano y delicioso!

Ingredientes:

600 gr de frutillas congeladas

600 gr de yogur

2 cucharadas de azúcar o miel

Colocar todos los ingredientes en el la Philips Soup maker, servir y disfrutar.

 

Philips SoupMaker

Permite preparar sopas variadas con los ingredientes que el usuario desee en tan solo 20 minutos. Además, se pueden hacer batidos, compotas, mermeladas y purés.

 

Extractor de Jugo

Admiten frutas y verduras enteras, sin necesidad de cortarlas ni pelarlas gracias a su potente motor de 700 W.  Permiten preparar hasta 2 litros de jugo de una sola vez, sin necesidad de vaciar el recipiente de pulpa, gracias al innovador sistema de extracción del jugo. Además, ofrecen la tecnología QUICKCLEAN que logra una limpieza sencilla en sólo 1 minuto.

 

Licuadora Viva

Gracias a su tecnología ProBlend 6 ofrece un licuado hasta 50% más fino y una triple acción con 6 cuchillas de acero inoxidable, un potente motor de 800 watts y una jarra Duravita Tritan™ de 2,4 L. Estas licuadoras permiten licuar productos duros, como el hielo y realizar diversas preparaciones de alimentos.

Philips promueve la incorporacion de hábitos saludables

Acerca de Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) es una empresa líder en tecnología de la salud, enfocada en mejorar la salud de las personas y en permitir mejores resultados a través del contínuum de la salud desde una vida saludable y prevención, hasta el diagnóstico, tratamiento y cuidado en el hogar. Philips aprovecha la tecnología avanzada y los profundos conocimientos clínicos y las perspectivas de los consumidores para ofrecer soluciones integrales. La empresa con sede en Holanda es líder en diagnóstico por imágenes, terapia guiada por imágenes, monitoreo de pacientes e informática de la salud, así como en salud del consumidor y cuidados en el hogar.  La cartera de tecnología de salud de Philips reportó ventas en 2018 por EUR 18.1 mil millones y emplea a aproximadamente 77,000 colaboradores con ventas y servicios en más de 100 países. Para más noticias de Philips visite www.philips.com/newscenter

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Cocina Salud del consumidor Nota de prensa

Contactos 

Ileana Carrasco

Ileana Carrasco

External Communication & PR Manager

Tel.: 50766772372

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Material Gráfico

Philips SoupMaker | HR2203_80
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Viva Collections Juguera | HR1863_20
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