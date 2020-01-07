Philips promueve la incorporación de hábitos saludables

La compañía concientiza sobre la importancia de llevar una vida saludable y una alimentación equilibrada y nutritiva. Buenos Aires, Argentina – Para llevar una vida saludable es necesario lograr el equilibrio entre el descanso, la alimentación y el ejercicio. La llegada del verano facilita la adopción de buenos hábitos e invita a elegir opciones más livianas y frescas como: ensaladas, frutas, batidos y licuados. Por eso, aprovechando el calor de estos meses, Philips alienta a los consumidores a incorporar los nutrientes esenciales con soluciones prácticas y rápidas. Si bien es sabido que la comida casera es mucho más noble y nutritiva, muchas veces la vorágine del día a día hace que los consumidores tengan que elegir opciones rápidas y poco saludables para salir del apuro. En este sentido, Philips propone varias de sus soluciones, ideales para afrontar el calor y lograr preparaciones con alto contenido de antioxidantes y vitaminas, para que adoptar buenos hábitos sea fácil y rico. Lo más importante para poder alcanzar y mantener una alimentación equilibrada, es llevar una dieta alta en nutrientes- incorporando frutas y verduras- y baja en grasas trans, colesterol, azúcar y sodio. Más allá de lo estético, comer de forma natural y saludable, tiene múltiples beneficios para el ser humano y mejora la calidad de vida: Ayuda a prevenir enfermedades

Aumenta la energía y brinda sensación de bienestar

Reduce el deterioro de la memoria y otras funciones cerebrales

Mejora el estado de ánimo y reduce el estrés

Mejora el sistema inmunológico

Protege al corazón y reduce la presión arterial

Mejor el sistema digestivo

Ayuda a controlar el peso

Mejora el aspecto de la piel, el pelo y las uñas Una alimentación saludable implica consumir diferentes grupos de alimentos para lograr un aporte equilibrado de nutrientes, dándole prioridad a los productos frescos y sin procesar como las frutas, verduras, semillas y alimentos naturales. Es fundamental otorgarle versatilidad a los platos para asegurar la incorporación de todos los nutrientes y vitaminas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que durante los meses de calor la hidratación cumple un rol fundamental. Por eso, Philips propone algunas recetas de bebidas saludables y nutritivas para esta temporada: Batido de arándanos Ingredientes: Yogur Arándanos Un poco de leche o agua Endulzante a gusto Poner todos los ingredientes en la licuadora Philips Viva, servir y decorar con granola. Licuado revitalizante Ingredientes: Kiwi Mandarina Ananá Agua Hielo Endulzante a gusto Poner todos los ingredientes en la licuadora Philips Viva, servir y disfrutar Jugo detox ¡La forma más fácil de incorporar vitaminas, minerales y nutrientes! Ingredientes: Pepino Manzana verde Melón Espinaca Jengibre Endulzante a gusto Colocar todos los ingredientes en el extractor de jugos Philips Viva, servir y disfrutar. Tip: Antes de consumirlo, dejarlo enfriar en el freezer unos minutos. Yogur helado de frutilla ¡Un postre fresco, sano y delicioso! Ingredientes: 600 gr de frutillas congeladas 600 gr de yogur 2 cucharadas de azúcar o miel Colocar todos los ingredientes en el la Philips Soup maker, servir y disfrutar.