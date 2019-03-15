Philips promueve la educación y concientización en el Día Mundial de la EPOC

El 20 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y la compañía se compromete con todos aquellos que sufren afecciones respiratorias Buenos Aires, Argentina - En el marco del Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder mundial en atención respiratoria, promueve la conciencia y la educación sobre esta condición que afecta a más de 251 millones de personas en todo el mundo y se estima será la tercera causa de muerte en el 2020. La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una enfermedad progresiva y potencialmente mortal que, a pesar del número de personas que la padecen, requiere del compromiso y el esfuerzo de las instituciones para crear y aumentar la consciencia al respecto. En general, la calidad de vida de los pacientes con afecciones respiratorias disminuye y conviven con ellos interrumpiendo su día a día, convirtiéndose en enfermedades debilitantes. En este contexto, Philips tiene como objetivo inspirar a los pacientes con EPOC y sus cuidadores a que encuentren formas de mejorar su calidad de vida general. Además, celebrando siempre las victorias cotidianas de aquellos pacientes con EPOC, la marca desarrolla soluciones para que puedan tener un estilo de vida más activo. Philips ofrece una variedad de soluciones para el manejo de la EPOC y las enfermedades respiratorias, brindándoles a los pacientes la oportunidad de recibir tratamiento desde el hospital hasta el hogar. Gracias a la atención conectada, los pacientes obtienen una red de apoyo más sólida que, junto a la motivación recibida y la adherencia a la terapia, les permiten recuperar el control de sus vidas. Para pacientes con EPOC, Philips aconseja llevar un estilo de vida saludable, hacer actividad física y plantearse objetivos a corto y largo plazo, para mantenerse activos. Más allá de que dicha afección presenta desafíos para los pacientes, un correcto tratamiento y una perspectiva positiva, son factores fundamentales para que los afectados continúen sus vidas de manera activa y sin interrupciones. Entre las soluciones ofrecidas por Philips, SimplyGo -en su versión también Mini- es un concentrador de oxígeno portátil, fiable, eficaz y ligero, que le permite a los pacientes afectados por la EPOC a llevar una vida activa y disfrutar de cada momento sin condicionar su rutina diaria. El dispositivo está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable y de calidad y al mismo tiempo resultar cómodo y flexible. Simply Go Mini es ligero, discreto y elegante pero lo suficientemente resistente para soportar las actividades del paciente y otorgarle libertad e independencia, acompañándolo en su día a día.