Una encuesta de Philips revela que queremos dormir mejor pero solo si es posible conseguirlo con facilidad

· El 44 por ciento de los adultos del mundo admite que su sueño ha empeorado en los últimos cinco años · En todo el mundo, 8 de cada 10 adultos quieren mejorar la calidad de su sueño, pero la mayoría (el 60 por ciento) no ha buscado ayuda de un profesional médico Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder mundial en tecnología de la salud, anunció hoy los resultados de su encuesta mundial anual sobre el sueño en un informe titulado “The Global Pursuit of Better Sleep Health” (La búsqueda mundial de una mejor salud del sueño). La encuesta, que se lleva a cabo cada año en reconocimiento del Día Mundial del Sueño (15 de marzo), estudió a adultos de 12 países para recoger las actitudes, las percepciones y los comportamientos en torno al sueño. Los resultados mostraron que mientras aumenta la conciencia sobre el efecto del sueño en la salud general, para muchos en todo el mundo, lograr una salud del sueño de calidad sigue siendo difícil. A pesar de que el 77 por ciento de los adultos encuestados reconoce que el sueño tiene un efecto sobre la salud, el 62 por ciento admitió que duerme solo algo bien y el 44 por ciento afirmó que su sueño ha empeorado en los últimos cinco años. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, alrededor de 70 millones de estadounidenses sufren de problemas crónicos de sueño [1] y de una mala salud del sueño, que se traduce en la privación del sueño, la cual tiene una gran correlación con la depresión, la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades neurocognitivas e incluso el cáncer [2]. La encuesta, realizada por el Grupo KJT en nombre de Philips, entrevistó a 11 006 encuestados de Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Japón, Países Bajos, Singapur, Correa del Sur y Estados Unidos. Los hallazgos mostraron que la mayoría de los encuestados preferirían consultar en Internet que a un médico cuando se trata de asuntos relacionados con el sueño. Ocho de cada diez adultos del mundo quieren mejorar la calidad de su sueño, pero la mayoría (el 60 por ciento) no ha buscado la ayuda de un profesional médico. Cuando se enfrentan a problemas de sueño, los encuestados dijeron que también es más probable que recurran a fuentes de información en línea para sus inquietudes con respecto al sueño. Aún más preocupante, el 65 por ciento de los que informaron tener apnea del sueño nunca han usado la terapia de apnea del sueño para tratar su enfermedad, o ya no la usan. “Estos datos sugieren que mientras la gente se está despertando a la realidad de que el sueño es fundamentalmente importante, para la mayoría de la gente lograr un sueño de calidad sigue estando fuera de su alcance”, dijo Mark Aloia, PhD, Líder mundial en cambio del comportamiento y cuidados respiratorios y del sueño en Philips. “Si queremos tomarnos en serio el sueño y abordar los aspectos sociales y emocionales de un sueño deficiente, debemos comenzar a demostrar que podemos abordar estos problemas de manera fácil y significativa con el apoyo de una sólida ciencia clínica. Parte de lo que estamos haciendo en Philips es desarrollar nuestra oferta de soluciones clínicamente validadas con la esperanza de abordar el 80 por ciento de los problemas del sueño, en todo el mundo, en un futuro próximo. La esperanza es que las personas que han luchado con una variedad de problemas de sueño durante tanto tiempo tengan opciones disponibles para dormir y vivir mejor”. La encuesta también descubrió que el 76 por ciento de los adultos del mundo experimenta al menos una afección de la lista que afecta su sueño, donde el insomnio (37 por ciento) y los ronquidos (29 por ciento) son los más comunes, un aumento con respecto a la encuesta de 2018, que mostró que el 26 por ciento informaba insomnio y el 21 por ciento ronquidos, respectivamente. Específicamente en Argentina, la encuesta anual del sueño (2018) de Philips develó que el 64% de los argentinos admiten padecer insomnio, ronquidos, apnea, síndrome de las piernas inquietas, narcolepsia u otra condición que lleva a un trastorno del sueño. Entre las razones principales se destacaron el preocuparse por cuestiones financieras o económicas y la penetración de la tecnología, con un 36%. Más allá de estos motivos, en Argentina, el 54% de los adultos reconoció el impacto significativo que el sueño y la falta del mismo tienen sobre su salud y bienestar general, incluso más que el ejercicio, la seguridad financiera y el tema de la nutrición. Con tantos factores potenciales que influyen en el descanso nocturno, Philips pretende utilizar estos datos para ayudar a las personas de todo el mundo a comprender no solo el valor del sueño, sino también cómo empezar a mejorar sus hábitos de sueño. ¿Cuáles son las soluciones que ofrece Philips para mejorar la calidad de sueño? Philips Dream Family es la revolución en la eficacia del tratamiento de la apnea del sueño por su incremento en la adherencia de los pacientes gracias al diseño, comodidad y facilidad teniendo siempre las necesidades de los pacientes en mente. Esta familia está compuesta por las máscaras DreamWear, el equipo de tratamiento PAP DreamStation con conectividad garantizada mediante la app DreamMapper. DreamWear, la única máscara de CPAP en el mercado con la tecnología de cara abierta que dirige el flujo de aire a través del marco hacia el tubo en la parte superior de la cabeza, lo que permite la libertad de movimiento y la capacidad de usar cómodamente gafas, leer o ver televisión. El diseño de Philips DreamWear permite cambiar de manera rápida y fácil entre las almohadillas nasales, oronasales y pillow de gel sin tener que cambiar la máscara. Philips integrará una nueva máscara en los próximos meses a la familia de mascarillas DreamWear, DreamWisp, la primera máscara con almohadilla en la punta de la nariz que permite que los pacientes con apnea del sueño duerman cómodamente durante toda la noche. Al igual que las máscaras DreamWear, cuenta con innovador diseño de tubo en la parte superior de la cabeza y la resistente almohadilla en la punta de la nariz brindan un nuevo nivel de comodidad y libertad de movimiento a los pacientes, al tiempo que les brinda la oportunidad de mejorar la adherencia a la terapia. DreamStation, es un sistema de terapia PAP diseñado para que la terapia del sueño se adapte al estilo de vida del paciente. Caracterizado por su facilidad de uso, excepcional silencio en comparación con el resto de los equipos en el mercado y personalización del tratamiento gracias a la variedad de modalidades que se adaptan a los diferentes niveles de severidad a la enfermedad. DreamStation Go es la última innovación dentro del portafolio de DreamStation que permite a los pacientes viajar fácilmente mientras siguen recibiendo terapia, que es esencial para su calidad de sueño y su salud en general. Ahora los usuarios tienen la opción de portabilidad, comodidad y de recibir una terapia confiable y conveniente en cualquier lugar, sin la molestia de empacar su CPAP de tamaño completo. La investigación sobre los efectos de la terapia con CPAP muestra que incluso un breve retiro de CPAP puede tener efectos perjudiciales en pacientes con SAOS leve y grave. A pesar de la necesidad de una terapia constante, seguir con el tratamiento con CPAP durante el viaje sigue siendo difícil para muchos pacientes. DreamMapper, es el tercer integrante de la Dream Family que personaliza la terapia del sueño a través de la conectividad. DreamMapper es una aplicación móvil y software en línea que ayuda a los pacientes a adaptarse a la terapia del sueño y monitorea el desempeño y está demostrado que mejora en un 22% la tasa de adherencia de los pacientes mediante la participación activa a través de recordatorios diarios y herramientas como material multimedia que facilitan solucionar problemas comunes por sí mismo. Así, Philips está profundamente arraigado en su compromiso de desarrollar soluciones clínicamente probadas que ayuden a las personas a controlar su salud del sueño. El objetivo de Philips es proporcionar soluciones que satisfagan las crecientes y cambiantes necesidades tanto de los consumidores como de los profesionales de la salud, más recientemente con la expansión del paquete de soluciones SmartSleep y la venta de más de diez millones de mascarillas y cojines DreamWear en todo el mundo. Para obtener más información sobre las soluciones avanzadas de Philips para el cuidado del sueño y de las vías respiratorias, siga @PhilipsSleepWellness, @PhilipsResp o visite www.Philips.com/SmartSleep . Para ver los resultados adicionales de la encuesta mundial de este año o del año pasado, visite: Philips.com/WorldSleepDay. [1] https://www.cdc.gov/sleep/about_us.html [2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK19961/