Lumea IPL App

Philips requiere a sus proveedores de servicios que proporcionen un nivel de protección adecuado a sus datos personales, similar al nivel que proporcionamos nosotros. Requerimos a nuestros proveedores de servicios que traten sus datos personales exclusivamente de acuerdo con nuestras instrucciones y únicamente con los fines específicos mencionados anteriormente, que accedan a la cantidad mínima de datos que necesiten para prestar un servicio específico y que protejan la seguridad de sus datos personales.



Otros terceros



Philips también puede trabajar con terceros que procesan sus datos personales e información para sus propios fines. Lea sus avisos de privacidad con atención, ya que le informarán sobre sus prácticas de privacidad, que incluyen el tipo de datos personales que recopilan, además de cómo los utilizan, tratan y protegen.



Si Philips comparte datos personales e información con un tercero que utiliza sus datos personales para sus propios fines, Philips se asegurará de informarle u obtener su consentimiento de conformidad con las leyes vigentes antes de compartir sus datos personales.



En ocasiones, Philips vende un negocio o parte de un negocio a otra empresa. Dicha transferencia de propiedad puede incluir la transferencia de sus datos personales directamente relacionados con ese negocio a la empresa adquiriente. Philips puede asignar libremente todos nuestros derechos y obligaciones, recogidos en nuestro Aviso de privacidad, a cualquiera de nuestras filiales en relación con una fusión, adquisición, reestructuración o venta de activos, o por imposición legal o de otro tipo. De igual modo, podemos transferir sus datos personales a cualquiera de nuestras filiales, entidades sucesoras o a un nuevo propietario.



Cuando lo exija la ley o según sea necesario para proteger nuestros derechos, podemos compartir sus datos con autoridades públicas y gubernamentales.



Traspaso internacional



Sus datos personales se pueden almacenar y procesar en cualquier país en el cual tengamos instalaciones o en el que contratemos proveedores de servicios. Mediante el uso de los Servicios, usted reconoce la transferencia (si la hubiera) de información a países distintos al de su país de residencia, que pueden tener reglas de protección de datos que sean diferentes a las de su país. En determinadas circunstancias, los tribunales, los organismos encargados del cumplimiento de la ley, los organismos reguladores o las fuerzas de seguridad de esos otros países pueden tener derecho a acceder a sus datos personales.



Si reside en el EEE, sus datos personales pueden transferirse a nuestras filiales o proveedores de servicios en países que no pertenecen al EEE siempre que la Comisión Europea haya reconocido que ofrecen un nivel adecuado de protección de datos conforme a los estándares del EEE (la lista completa de estos países está disponible aquí).



En el caso de las transferencias desde el EEE a otros países no considerados adecuados por la Comisión Europea, como Estados Unidos, hemos tomados las medidas pertinentes, como nuestras Normas corporativas vinculantes para datos de clientes, proveedores y socios empresariales o cláusulas contractuales estándar adoptadas por la Comisión Europea para proteger sus datos personales. Para obtener una copia de estas medidas, siga el enlace anterior o contáctese con nosotros aquí.



¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?



Conservaremos sus datos personales el tiempo necesario o permitido para los fines con los que se recopilaron. Los criterios que utilizamos para determinar nuestros períodos de retención incluyen lo siguiente: (i) el período que utiliza la aplicación o los Servicios; (ii) si existe un imperativo legal al que estemos sujetos o (iii) si la retención es recomendable en virtud de nuestra posición legal (por ejemplo, en relación con plazos de prescripción aplicables, litigios o investigaciones normativas).



Decisiones y derechos del usuario



Si desea enviar una solicitud para acceder, rectificar, borrar, restringir o rechazar el tratamiento de los datos personales que nos haya proporcionado anteriormente, o si desea enviar una solicitud para recibir una copia electrónica de sus datos personales para transmitirlos a otra empresa (en la medida en que la legislación aplicable permita este derecho de portabilidad de los datos), puede comunicarse con nosotros aquí. Responderemos a su solicitud de acuerdo con la legislación aplicable.



En su solicitud, deje claro los datos personales a los que desea acceder, rectificar, borrar, restringir o de los que desea rechazar su tratamiento. A fin de protegerlo, es posible que solo implementemos solicitudes relativas a los datos personales asociados a su cuenta, su dirección de correo electrónico u otra información de la cuenta que utilice para enviarnos su solicitud, y puede que debamos comprobar su identidad antes de llevar a cabo su solicitud. Intentaremos atender su solicitud lo antes posible, dentro de un plazo razonable.



En los casos en que procesemos sus datos a fin de proporcionar nuestros servicios según nuestros términos, es posible que no podamos proporcionar los servicios si no procesamos sus datos. En los casos en que dependamos de nuestros intereses legítimos, nos aseguramos de que el procesamiento no sobrepase sus derechos e intereses de privacidad. En los casos en que dependamos del consentimiento, puede retirarlo en cualquier momento, sin afectar la legalidad del procesamiento antes de su retiro.



Si hace uso de sus opciones y derechos (o de parte de ellos), es posible que ya no pueda utilizar nuestros Servicios, de forma total o parcial.



Protegemos sus datos personales



Nos tomamos en serio nuestra responsabilidad de proteger los datos que confía a Philips frente a modificaciones accidentales o no autorizadas, la pérdida, el uso indebido, la divulgación o el acceso. Philips utiliza numerosas tecnologías de seguridad, así como medidas técnicas y organizativas, que nos ayudan a proteger sus datos. Con este fin, implementamos, entre otros, controles de acceso, cortafuegos de uso y protocolos seguros.



Información especial para los padres



Aunque nuestros Servicios no están dirigidos a menores (tal como se define en la legislación aplicable), la política de Philips es cumplir la ley cuando se requiere el permiso del padre o tutor antes de recopilar, utilizar o divulgar información relativa a niños. Nos comprometemos a proteger las necesidades de privacidad de los niños y animamos encarecidamente a los padres y tutores a que tengan un papel activo en las actividades en línea y los intereses de sus hijos.



Si un padre o tutor se percata de que su hijo nos ha proporcionado sus datos personales sin su consentimiento, debe ponerse en contacto con nosotros aquí. Si observamos que un menor nos ha proporcionado sus datos personales, borraremos esos datos de nuestros archivos.



Cambios en este Aviso de privacidad



Nuestros Servicios pueden cambiar cada cierto tiempo sin previo aviso. Por este motivo, nos reservamos el derecho a modificar o actualizar este Aviso de privacidad o añadirle información en un momento dado. Cuando actualicemos este Aviso de privacidad, también actualizaremos la fecha en la parte superior de este. Le animamos a que revise de forma regular la versión más reciente de este Aviso de privacidad.



El nuevo Aviso de privacidad entrará en vigor de inmediato a partir de la fecha de su publicación. Si no está de acuerdo con el aviso revisado, deberá cambiar sus preferencias o bien considerar la posibilidad de dejar de utilizar nuestros Servicios. Si continúa utilizando nuestros Servicios o accediendo a estos después de la entrada en vigor de dichas modificaciones, reconocerá que ha sido informado sobre las actualizaciones del Aviso de privacidad.



Contacto



Si tiene alguna duda sobre este Aviso de privacidad o sobre la forma en que Philips utiliza sus datos personales, puede contactarse con Philips (incluido nuestro delegado o representante de protección de datos) aquí. Además, tiene derecho a presentar una queja ante una autoridad de supervisión competente en su país o región.



Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven (Países Bajos)

