Ultrasonido
Explore nuestro portafolio de ultrasonidos y ecógrafos, diseñados para satisfacer las necesidades de entornos de cuidados clínicos actuales. A medida que los entornos sanitarios se expanden más allá del hospital, aumentamos la capacidad de usar ultrasonidos portátiles.
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Terapia guiada por imágenes
Soluciones de terapia guiada por imágenes de Philips para la orientación visual durante terapias mínimamente invasivas. Ofrecemos una amplio portafolio de soluciones intervencionistas en la industria, ayudando a los médicos a tratar a sus pacientes de manera más efectiva y eficiente.
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Tomografía computada
La tomografía computada de Philips se dedica a la remodelación de las imágenes de maneras nunca pensadas. Descubra cómo las soluciones TAC de Philips utilizan el potencial de diagnóstico de las imágenes de tomografía. Conozca todos los escáneres CT, tecnologías y aplicaciones.
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