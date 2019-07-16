Términos de búsqueda

Servicios de actualización

Servicios de actualización

Mantenga su equipo al día y seguro con nuestros servicios de actualización.

Comuníquese con nosotros

    Nuestra cartera de servicios está diseñada para satisfacer todas sus necesidades, ahora y en el futuro. Trabajamos conjuntamente con usted para garantizar que la tecnología y los procesos que utilice sigan siendo confiables, y para mantenerlo operando de forma ininterrumpida y rentable. Nuestros servicios de actualización e intercambio lo ayudan a mantenerse a la vanguardia de los nuevos desarrollos de hardware y software, así como aprovechar al máximo la tecnología de la que ya dispone.

    Los servicios de actualización y seguridad que ofrecemos

    Historias de los clientes

    Hacer más con menos

    Hacer más con menos

     

    "Creo que es justo decir que todo el entorno de la salud tiene que hacer más por menos. No hay un área en la que haya una atención sanitaria realmente en auge"

     

    Dr. Guy Lloyd, especialista en cardiología

    Barts Heart Centre, Londres, Reino Unido

    Leer más

    Hablemos

    ¿Te interesan nuestros servicios? ¿Tienes una pregunta?
    Estaremos encantados de ayudarte.

    Comuníquese con nosotros

    Servicios relacionados

    Más información sobre nuestros servicios

    Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

    Entendido

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

    Entendido

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.