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Sistemas de radiografías y fluoroscopía

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Conectan datos, tecnología y personas a la perfección


El equipamiento para rayos X y fluoroscopía de Philips ofrece un flujo de trabajo y una calidad de imágenes excelentes para impulsar el rendimiento y la precisión de diagnósticos, y garantiza un alto nivel de satisfacción para el personal y los pacientes. No existen límites para lo que podemos hacer juntos. Porque hoy la salud no tiene límites, y tampoco debería tenerlos la atención médica.

Sistemas de radiografías y fluoroscopía

Radiografía digital

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    Radiography 7300 C

    Radiography 7300 C  

    La alta capacidad de atención al paciente y la confianza diagnóstica no son mutuamente excluyentes. El versátil sistema de radiografía digital Philips Radiography 7300 C le permite lograr ambas. Puede atender cómodamente a más pacientes por día(1), reducir las repeticiones de tomas que consumen tiempo y concentrarse más estrechamente en sus pacientes. El flujo de trabajo inteligente, las potentes funciones de productividad y las tecnologías automatizadas de exploración ayudan a garantizar la disponibilidad rápida de imágenes digitales de alta calidad para diagnósticos más confiables.

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Radiografía móvil

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    Radiography 7000 M

    Radiography 7000 M  

    Radiography 7000 M es una solución de radiografía móvil de primera calidad diseñada para ofrecer una mejor atención y una mayor eficiencia operativa. Su diseño avanzado proporciona una disponibilidad excepcional del sistema, una navegación sencilla y un posicionamiento sin esfuerzo para una atención rápida y eficaz del paciente. Las soluciones avanzadas automatizan muchas tareas rutinarias. La batería de iones de litio de Radiography 7000 M permite una carga rápida y una energía de larga duración para mantener el sistema listo para usar durante todo el turno y ofrece la posibilidad de ver más pacientes por carga de batería.

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Fluoroscopía

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    Fluoroscopy 7000 R — CombiDiagnost R90

    Fluoroscopy 7000 R — CombiDiagnost R90  

    CombiDiagnost R90 es un sistema de fluoroscopia controlado a distancia que se combina con radiografía digital de alta gama, diseñado para mejorar la utilización de la sala de una manera rentable. Un flujo de trabajo totalmente digital, una calidad de imagen sin par de UNIQUE y una excelente gestión de la dosis hacen que el versátil sistema sea adecuado para una amplia gama de exámenes, desde imágenes pediátricas hasta bariátricas.

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    Fluoroscopy 7000 N — ProxiDiagnost N90

    Fluoroscopy 7000 N — ProxiDiagnost N90  

    La sala versátil de radiografía-fluoroscopia digital (DRF) ProxiDiagnost N90 es un caballo de batalla 2-en-1 compacto, con la innovación de imágenes premium de Philips, diseñada para mejorar tu confianza clínica

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DigitalDiagnost C90, historia impresa sobre la PCI, mejora del paso de los pacientes por la atención médica (Download .pdf)
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Mejoramos la experiencia del paciente en su paso por la atención médica


Vea cómo, luego de instalar la DigitalDiagnost C90, el equipo de la Physicians Clinic of Iowa (PCI) en Cedar Rapids disfruta de mayores capacidades en relación a los exámenes clínicos, una nueva optimización en los flujos de trabajo, exámenes más rápidos, y un nivel más alto de satisfacción para el personal y los paciente.

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Software de procesamiento de imágenes de rayos X


Sistema orientado a brindar una calidad personalizada en la calidad de las imágenes y mejoras en el flujo de trabajo, al mismo tiempo que garantiza la satisfacción del personal y la tranquilidad de los pacientes

Opinión de nuestros clientes acerca de nuestros sistemas

Flujo de trabajo clínico más eficiente:

Waikato, NZ (CombiDiagnost R90) | Imprimir historia para leer
“Además de que simplifica el posicionamiento del paciente, observamos que brinda una mejor calidad de imagen con una dosis baja de radiación en el paciente cuando brindamos la atención”.

Angela Karatasiou, MD, Lic. en Ciencias, Directora del sector de imágenes convencionales de WDHB.

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Procedimientos más sencillos para los pacientes y el personal:

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“Podemos disminuir la dosis de radiación en los pacientes y brindarles mayor comodidad”.

Karson Morgan, director de radiología del hospital de Nephi, EE. UU.

Mejoras en el flujo de trabajo de la cabeza del tubo Eleva:

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"Me gusta la cámara en vivo. Ayuda a evitar las repeticiones".

Katrine Staurem Ingebrigsten, radióloga y representante de seguridad, hospital de St. Olav, Trondheim, Noruega.

Opciones de radiografías digitales (DXR)


Posibilidades para sus sistemas de radiografía y fluoroscopia

SkyPlate - Detectores de raios X portáteis sem fio

SkyPlate - Detector de rayos X portátil inalámbrico

Mejore su flujo de trabajo de radiografías digitales con el detector de rayos X portátil inalámbrico que permite un posicionamiento más sencillo y cómodo, es especial para visualizaciones desfavorables de regiones anatómicas.

Sistemas de rayos X, DigitalDiagnost C90, cabeza del tubo Eleva, CombiDiagnsot R90

Eleva - Interfaz de usuario de los sistemas de rayos X

Opere el sistema desde la interfaz táctil inteligente Eleva de la cabeza del tubo y confirme, corrobore o modifique los parámetros relevantes para agilizar el flujo de trabajo.

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Equipo de radiografía, DigitalDiagnost, experiencia ambiental

Ambient Experience

Un ambiente que se centra en el paciente añade valor. La experiencia ambiental de Philips es una estrategia de diseño del entorno clínico que apunta a mejorar la experiencia del paciente y el personal.

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    Educación de Philips

    Educación y capacitación

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    Servicios al cliente

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    Sistemas reacondicionados

    Sistemas reacondicionados

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    Philips Medical Capital

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