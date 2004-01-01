DigitalDiagnost C90

El sistema le permite ver cómodamente a más pacientes por día y acortar los tiempos de espera de los pacientes al reducir el tiempo de diagnóstico con herramientas innovadoras que ayudan a impulsar la eficiencia del flujo de trabajo. La cámara con cabeza de tubo en vivo de DigitalDiagnost C90, las configuraciones versátiles de la sala y las tecnologías de automatización de exámenes ayudan a garantizar un procesamiento excepcional de los pacientes.

Ver producto