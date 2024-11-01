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    Soluciones y sistemas de Resonancia Magnética

    Conectan datos, tecnología y personas a la perfección

    En Philips, nuestras soluciones integradas de Resonancia Magnética ofrecen nuevos niveles de velocidad y productividad, ya que ofrecen diagnósticos seguros y un mejor futuro para todos.

    Lo que podemos hacer juntos no tiene límites. Porque hoy la salud no tiene límites, y tampoco debería tenerlos la atención médica.

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    Sistemas de imágenes por RM

    Una nueva cartera de soluciones de Resonancia Magnética que ofrece velocidad, comodidad y seguridad, con el fin de mejorar la atención al paciente.

    3.0T

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    Terapia guiada por RM

    Innovaciones en Resonancia Magnética


    Descubra las exclusivas tecnologías de resonancia magnética que mejoran la productividad en radiología y que al mismo tiempo ofrecen una calidad de imagen y una experiencia excepcional para el paciente.

    Opciones y actualizaciones


    Amplíe sus capacidades de Resonancia Magnética e introduzca un rendimiento de última generación a su sistema.

    • Actualizaciones y Conversiones
      Actualizaciones y Conversiones

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    • Technology Maximizer
      Technology Maximizer

      El Programa de Technology Maximizer de Philips impulsa sus capacidades clínicas y el rendimiento de sus equipos mediante actualizaciones de software y de hardware. Se trata de un modo rentable de gestionar las actualizaciones tecnológicas mediante su presupuesto de funcionamiento.

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    • Visualización avanzada
      Visualización avanzada

      Descubra las soluciones de Visualización avanzada e inteligencia artificial de Philips, diseñadas para proporcionar a los médicos clínicos las herramientas adecuadas que incrementen la confianza diagnóstica y la toma de decisiones, para mejorar así la atención al paciente de manera más eficiente y rápida.

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    Aproveche las prácticas recomendadas de otros usuarios para obtener el máximo rendimiento de su sistema.

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