Reduzca las repeticiones con el cabezal de tubo Eleva

El cabezal de tubo Eleva con cámara en vivo le ayuda a lograr un rendimiento excepcional del paciente. Puede cambiar los parámetros de examen más importantes en la pantalla táctil del cabezal de tubo, mientras que la cámara muestra imágenes en vivo de la anatomía colimada directamente en el cabezal de tubo Eleva. Esto ayuda a reducir la colimación imprecisa y ayuda con el posicionamiento del paciente. Se pueden reducir las repeticiones de tomas que consumen mucho tiempo y agregan dosis innecesarias.