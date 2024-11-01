Detectores SkyPlate versátiles

Los detectores inalámbricos Sky Plate, livianos, sin cables y fáciles de colocar, brindan libertad para realizar exámenes incluso en las proyecciones más difíciles. El SkyPlate grande (2,8 kg/6,2 lbs.) resulta útil para exámenes libres y en mesas de quirófano, mientras que el SkyPlate de tamaño más pequeño (1,6 kg/3,5 lbs.) está hecho a medida para incubadoras comunes en la UCIN, así como para vistas de hombros, cráneo y extremidades de adultos. Ambos ofrecen una excelente resolución de 3,38 Lp/mm para imágenes de alta calidad y una gestión excepcional de la dosis de rayos X con tecnología digital Csl. Los SkyPlates se almacenan directamente en la unidad, por lo que siempre están al alcance y las baterías de SkyPlate siempre se están cargando en el sistema. Protección mejorada contra el agua y el polvo con una clasificación de protección contra la entrada medida en IP 67.