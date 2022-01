Terms of use IPL Lumea app

Le agradecemos el interés en Lumea IPL. Philips International B.V., Amstelplein 2, 1096 BC Ámsterdam (Países Bajos) le ofrece Lumea IPL de Philips. Le animamos a que utilice esta Aplicación para su asistencia personal con Lumea, observando una serie de reglas y restricciones que le pedimos que tenga en cuenta.



Finalidad de la Aplicación:



Proporcionarle información sobre los productos de Philips Lumea. Permitir que se ponga en contacto con Philips por cuestiones relacionadas con su Lumea. Ayudarle a configurar el dispositivo para obtener los mejores resultados, en función de su tono de piel y color de pelo. Realizar un seguimiento de los tratamientos pasados y en curso presentados en un conciso programa de tratamientos. Recordarle tratamientos en curso mediante el envío de notificaciones.

Le animamos a que siga leyendo. Al utilizar la Aplicación, acepta los términos que se mencionan a continuación.



Otras cosas que debería saber sobre esta Aplicación:



Privacidad: tenga en cuenta que hay una declaración de privacidad independiente aplicable a esta Aplicación. Le recomendamos encarecidamente que lea dicha declaración.



Licencia: Puede utilizar esta Aplicación en relación con el objetivo descrito anteriormente.



Terceros: puede que, al utilizar la Aplicación, utilice (también) un servicio, descargue una unidad de software o compre bienes proporcionados por un tercero. Debe saber que es posible que estos terceros apliquen sus propias reglas y restricciones, independientes de estas condiciones de uso.



Garantías: nuestro objetivo es proporcionarle una Aplicación fantástica y una experiencia de uso igual de estupenda. Le informamos de que solo podemos proporcionarle la Aplicación "tal cual". Aunque nos encantaría hacerlo, lamentablemente no podemos ofrecer garantía alguna en relación a la Aplicación o su contenido.



Responsabilidad: aunque confiamos plenamente en nuestra Aplicación, siempre existe la posibilidad de que las cosas no funcionen como deberían. Si, por desgracia, la Aplicación no funciona o se pierde algún contenido, acepte nuestras más sinceras disculpas. Comprendemos perfectamente que es un hecho desafortunado e incómodo. Lamentablemente, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los daños provocados como resultado de su uso de la Aplicación. EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES DE LAS CANTIDADES QUE SUPEREN LAS TARIFAS PAGADAS EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN.



Contenido del usuario: Le pediremos que seleccione su tono de piel y color de pelo. En función de la información que introduzca en la Aplicación, le recomendaremos la configuración de producto más adecuada. La Aplicación realizará un seguimiento de sus tratamientos pasados y en curso, de acuerdo con la información introducida. No se compartirán públicamente los contenidos de los usuarios.



Dispositivos desbloqueados: Esta aplicación no se debe utilizar con dispositivos en los que el sistema operativo ya no sea compatible con el estándar predeterminado ("dispositivos desbloqueados"). Usted acepta que no instalará ni utilizará esta aplicación en ningún dispositivo desbloqueado. Cualquier intento de instalar o utilizar la aplicación en un dispositivo desbloqueado constituirá una infracción de los términos; además, es posible que se cierre su cuenta sin derecho a reembolsos, según lo determine Philips. Philips no se hace responsable de ningún tipo de daño que provenga del uso de un dispositivo desbloqueado.



Jurisdicción: Estas condiciones de uso se interpretarán y regirán de conformidad con la legislación de los Países Bajos, sin tener en cuenta ninguna clase de conflictos de leyes.



Esperamos que disfrute.