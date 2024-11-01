Potente seguridad del sistema, protege los datos sensibles del paciente

Los hospitales y las organizaciones sanitarias están gastando más en proteger sus sistemas y los datos de los pacientes de los ataques cibernéticos. Es por eso que el gasto en ciberseguridad sanitaria superará los 65 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Los dispositivos de ultrasonido son altamente móviles y pueden estar en un entorno cableado o inalámbrico. Como resultado, Philips ha hecho de la seguridad una prioridad alta para los sistemas de ultrasonido. La plataforma EPIQ Elite está construida sobre el sistema operativo Windows 10, cuenta con un potente principio de defensa en profundidad y ofrece un conjunto excepcional de características de seguridad de datos que comprende cinco capas principales.