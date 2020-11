Philips Avent presenta su guía simple para la construcción de un lactario

Buenos Aires - Philips Avent, la marca número 1 recomendada por madres de todo el mundo, amplifica su compromiso en fomentar la prolongación de la lactancia materna y lanza su campaña #PorMásLactarios con el objetivo de concientizar sobre la importancia de los lactarios.

Volver al trabajo o salir sin el bebé en plena lactancia puede traerle complicaciones a la madre e incluso llevarla a interrumpir la lactancia, que juega un papel vital para las bases del comienzo saludable del niño, protegiéndolo de infecciones y de enfermedades crónicas, como la obesidad y el asma, para el resto de su vida.

En Argentina se reglamentó en el 2015 la ley 26.873, que tiene por objeto la promoción y la concientización pública acerca de la importancia de la lactancia materna y de las prácticas óptimas de nutrición segura para lactantes y niños de hasta dos años. Uno de los aspectos más importantes de esta ley tiene que ver con la protección a la madre lactante trabajadora, motivo por el cual, se especifica que debe fomentarse el establecimiento de lactarios en oficinas y diseñar detalladamente políticas de calidad para la creación de los bancos de leche materna.

Sin embargo, la mayoría de los espacios privados y públicos en el país no disponen de un lactario porque no cuentan con el espacio que creen necesario para construirlo. Un baño no es un lugar adecuado para la extracción por temas higiénicos, de comodidad y de privacidad. Pero en muchos casos, existen lugares olvidados y oficinas poco frecuentadas que, con el asesoramiento indicado, pueden transformarse fácilmente en un lactario.

Frente a este contexto, Philips Avent continúa proporcionando soluciones para que las madres no interrumpan la lactancia materna y, a través de su campaña #PorMásLactarios, desarrolló una guía simple para la construcción de un lactario en espacios reducidos, con todos los elementos básicos y necesarios para una extracción de la leche adecuada, que puede descargarse desde la cuenta de Instagram de @philipsaventar.

Adiconalmente, a través de lives en Instagram realizados por distintos conductores, Philips Avent busca brindar un espacio de conversación para concientizar sobre la importancia de los lactarios e impulsar la correcta implementación de lactarios en espacios reducidos. Esta campaña contará, además, con la participación de Paola de los Santos, Puericultora Universitaria y Psicóloga Social, quién acercará sus soluciones y recomendaciones a la hora de realizar la extracción de leche en el ambiente laboral.

Guía y elementos para la construcción de un lactario

Un lactario se presenta como un espacio pensado para que una mamá encuentre privacidad en un ambiente relajado y cómodo, para que pueda extraerse leche en espacios que no comparte con su bebé, como la oficina o un espacio público. Estos espacios se presentan como una posibilidad para no dejar de dar el pecho y permiten que el trabajo y la lactancia convivan.

Para que eso suceda, los lactarios deben contar con una serie de elementos básicos para garantizarle a la madre una extracción de leche amena y adecuada.