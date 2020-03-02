Buenos Aires, Argentina - Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder mundial en tecnología de la salud, anunció hoy los resultados de su 5ª encuesta mundial anual sobre sueño en un informe titulado “Wake Up Call: Global Sleep Satisfaction Trends” (Llamada de atención: Tendencias mundiales de satisfacción con el sueño). Philips encuestó a más de 13.000 adultos en 13 países para recoger actitudes, percepciones y comportamientos en torno al sueño. Los resultados de este año muestran que la satisfacción global con el sueño sigue siendo baja, y que la preocupación/el estrés, las relaciones y el uso del teléfono celular se informan como inhibidores clave del sueño. La preocupación y el estrés continúan afectando una buena noche de sueño Solo el 49 % de las personas están satisfechas [1] con su sueño, y se informa a la preocupación/el estrés como el factor más limitante de una buena noche de sueño (33 %). Curiosamente, menos personas en 2020 están tomando medidas para mejorar el sueño en comparación con 2019, y casi todas las estrategias enumeradas para mejorar el sueño son más bajas o consistentes en 2020 en comparación con los resultados de 2019. Por ejemplo, la lectura antes de ir a la cama fue la estrategia más popular utilizada para mejorar el sueño en 2019 (39 %), pero solo el 28 % de las personas reportan haber leído para mejorar el sueño en 2020. Otras distinciones notables en el comportamiento relacionado con el sueño aparecieron a través de las diferencias de edad y género. “La disminución de las personas que toman medidas para mejorar el sueño es alarmante, especialmente cuando está claro que la gente en todo el mundo valora profundamente el sueño. El déficit de sueño afecta a las personas tanto mental como físicamente, por lo que necesitamos educar a las personas sobre los recursos disponibles para el sueño y darles la confianza de que sus esfuerzos darán sus frutos”, dijo Mark Aloia, PhD, Líder Global de Cambio de conducta, sueño y cuidado respiratorio de Philips. “A medida que nos adentramos en la próxima década, Philips se centra en diseñar un futuro en el que la tecnología aprovechada en todo el ecosistema del sueño pueda ayudar a las personas a sacar el máximo provecho de sus vidas”. “Dormir mal no se debe tomar como algo normal y trae consecuencias importantes en la salud. Existen múltiples problemas de sueño, desde patologías neurológicas hasta respiratorias. Todo individuo desde que nace debe dormir bien y una cantidad de horas suficientes, según la edad, para poder desarrollarse plenamente. El sueño está involucrado en todos los aspectos de nuestra vida desde que nacemos. Está involucrado en nuestro crecimiento, atención, memoria, desarrollo intelectual y físico, etc. Por ende dormir mal también traerá consecuencias en todas estas áreas, afectando, en la vida adulta, problemas como somnolencia, falta de atención, aumento de accidentes de tránsito, falta de productividad laboral, mal humor, falta de memoria, hipertensión, diabetes, accidentes cerebrovasculares, trastornos cardiacos, entre otros tantos problemas médicos”, expresó Gustavo Javier D'Elia, Clinical Sleep Product Specialist - South LatAm de Philips. Problemas de sueño entre compañeros de cama Los factores que ponen en riesgo la calidad del sueño se derivan de las distracciones sociales y tecnológicas. En lo que respecta a las relaciones, el 36 % de las personas con pareja/cónyuge coinciden [1] en que a veces duermen separados de su pareja/cónyuge para mejorar su sueño, y el 30 % coinciden [1] en que su dificultad para dormir o la de su pareja/cónyuge está afectando su relación. A pesar de las recomendaciones de los expertos en sentido contrario, casi 4 de cada diez informan que usan sus teléfonos justo antes de dormirse (39 %) o tan pronto como se despiertan (39 %). Si bien los factores externos pueden alterarse para mejorar el sueño, algunas condiciones de sueño están fuera del control de la persona. Este año, los encuestados informan menores tasas de insomnio, ronquidos, trastornos por los turnos laborales y dolor crónico, pero la apnea del sueño sigue siendo constante (2019: 10 % en comparación con 2020: 9 %). De los que informaron tener apnea del sueño, el 51 % dijo que su apnea del sueño está afectando a su(s) relación (relaciones). Sin embargo, el 48 % de las personas con apnea del sueño dijeron que sentían que dormir bien estaba fuera de su control, aunque existen varias soluciones para tratarla. El deseo de ayuda está ahí, ya que el 60 % de las personas coinciden [1] en que están interesadas en nueva información o estrategias que les ayuden a dormir mejor. Para obtener más información de las encuestas de este año o de años anteriores, visite Philips.com/WorldSleepDay. Sobre la Apnea del sueño La apnea del sueño es un trastorno del sueño común que se caracteriza por las interrupciones constantes en la respiración durante todo el ciclo del sueño. Estas interrupciones, llamadas apneas, son causadas por la contracción de los tejidos blandos de la vía respiratoria, lo que evita que el oxígeno llegue a los pulmones. La apnea del sueño interrumpe el ciclo del sueño y puede tener un drástico impacto en la energía, el rendimiento mental y la salud a largo plazo. Es importante no ignorar los síntomas potencialmente peligrosos, como los ronquidos y la somnolencia diurna excesiva y consultar con un especialista del sueño. El tratamiento puede ayudar a obtener el tipo de sueño que se necesita para sentirse mejor cada día. Se puede obtener un primer diagnóstico haciendo click AQUÍ. “En la vida estresante de hoy en dia, el insomnio es uno de los principales problemas relacionados a los trastornos de sueño y afecta a una gran cantidad de personas, existen múltiples tratamientos según la causa. En lo referente a los trastornos respiratorios el de mayor prevalencia, junto con el ronquido, es el síndrome de apneas del Sueño. Roncar no es normal y puede estar asociado a diferentes trastornos como el SAOS (Sindrome de Apneas del Sueño) cuyas consecuencias se van a manifestar durante el día, como ser: la excesiva somnolencia diurna, la falta de concentración, falta de memoria, cefaleas matutinas, cansancio extremo, Insomnio, Irritabilidad, mal humor, etc; disminuyendo la calidad de vida de las personas que lo sufren”, afirmó Gustavo. ¿Cuáles son los riesgos de la apnea del sueño no tratada? La apnea del sueño puede producir graves riesgos de salud a corto y largo plazo si no se trata, entre los que se incluye lo siguiente: Presión arterial alta

Latidos cardíacos irregulares

Cardiopatía/ataque al corazón

Apoplejía

Diabetes tipo 2

Accidentes relacionados con la conducción y el trabajo Consejos para recuperar las noches de descanso Crear hábitos: Despertar e ir a dormir a la misma hora todos los días puede ayudar a activar el horario de sueño, equilibrando el ritmo natural del cuerpo y mente.

Despertar e ir a dormir a la misma hora todos los días puede ayudar a activar el horario de sueño, equilibrando el ritmo natural del cuerpo y mente. Realizar actividad física: hacer ejercicio diario durante el día, gasta el exceso de energía, y puede ayudar a mejorar la calidad del sueño.

hacer ejercicio diario durante el día, gasta el exceso de energía, y puede ayudar a mejorar la calidad del sueño. Liberar la mente: el 60 por ciento de los trabajadores tiene más problemas para dormir los domingos por la noche. Se recomienda escribir y poner a un lado las preocupaciones de semana de trabajo unas pocas horas antes de dormir.

el 60 por ciento de los trabajadores tiene más problemas para dormir los domingos por la noche. Se recomienda escribir y poner a un lado las preocupaciones de semana de trabajo unas pocas horas antes de dormir. Apagar las luces: las luces artificiales suprimen la producción de melatonina, la hormona más importante que controla los ciclos de sueño-vigilia. “En Philips trabajamos diariamente para mejorarle la vida a las personas mejorándole su calidad de sueño, desarrollamos innovación para diagnosticar los trastornos de sueño a través de nuestros polisomnógrafos y nuestro Polígrafo Alice Night One. Una vez diagnosticado el trastorno de sueño por el Médico especialista en medicina del sueño, disponemos de nuestra Línea Dreasmtation de CPAPs y BiPAPs para su tratamiento junto con nuestras Máscaras Dreamwear y DreamWisp. El CPAP Dreamstation y la dreamwear junto con la aplicación Dreammapper, la cual le permite al paciente hacer un seguimiento de su propia terapia, forman nuestra Dreamfamily. La dreamfamily nos permite mejorarle la vida a las personas que sufren del Síndrome de apneas del sueño”, aseguró D'Elia. “En Philips, tanto en Argentina como en los diferentes países de la región, constantemente estamos realizando acciones de awareness y concientización sobre la importancia de llevar adelante una buena higiene del sueño y así poder disminuir los trastornos de sueño. Hemos realizado acciones en conjunto de concientización sobre la problemática del dormir mal y su relación con los accidentes de tránsito, junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, lo que nos permite llegar cada vez más a quien lo necesite, completó. Para mayor información puede acceder a: www.Philips.com.ar/Apneadelsueno Gracias a sus 35 años de profunda experiencia clínica en tecnología del sueño, la creciente cartera de soluciones para el sueño de Philips busca abordar el 80 % de los problemas de sueño más comunes [2]. Para obtener más información sobre la Encuesta global del sueño y el compromiso de Philips de mejorar el acceso a la tecnología del sueño en todo el mundo, visite Philips.com/WorldSleepDay. Para unirse a la conversación sobre la salud del sueño y el creciente conjunto de soluciones para el sueño de Philips, siga @Philips, @PhilipsSleepWellness o @PhilipsResp. [1] Indica un acuerdo neto “parcial” o “completo” con la declaración [2] Ronquidos, sueño corto, insomnio y apnea obstructiva del sueño