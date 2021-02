RegaláPhilips, regalá infinitos nuevos momentos

Buenos Aires, Argentina - Algunos pueden decir que una juguera, una licuadora o una freidora no son regalos para estos tiempos, o que pensar en una máquina para hacer pastas, y hasta un secador de pelo, es pensar fuera de época. Philips piensa lo mismo. Porque sus electrodomésticos no son sólo un regalo: son mucho más que eso. Son más tiempo para valorar todo eso que no tiene precio. En definitiva, una solución para hacer que tu vida sea la suma de buenos momentos.

En octubre, #RegaláPhilips.

Regalá un mediodía compartiendo recetas y momento juntos

La innovadora Airfryer (HD9218/71) de Philips con tecnología Rapid Air es útil para freír, grillar, hornear e incluso asar y así lograr una gran variedad de platos: una solución completa para todas tus comidas. Además, permite mantener una dieta saludable usando poco o nada de aceite para garantizar una textura perfecta y deliciosos resultados.

Precio: $16.999,00

Regalá tiempo para ella misma

Estar libre de vello por hasta 6 meses y cuidar tu piel sin depender de turnos, es posible gracias a la depiladora de luz pulsada Philips Lumea Advanced (BRI920/30). Diseñada para realizar un tratamiento de depilación IPL en casa que resulta cómodo, fácil, garantizando una piel suave y libre de vello por meses. Además, incluye un recortador facial de regalo para no descuidar las cejas.

Precio: $28.799,00

Hacé de la lactancia un momento compartido

Para ayudar en cada paso del camino en la lactancia materna de la forma más segura, el Extractor de leche materna manual Comfort de Philips Avent (SCF 330/19) es un gran aliado para una experiencia cómoda y relajante.

Precio: $5.299,00

Regalá miles de sonrisas

Con el cepillo dental eléctrico Philips Sonicare Serie 3 (HX6681-28) podrás mostrar una gran sonrisa todos los días. Permite eliminar hasta 7 veces más placa, mejorando la salud de las encías en 2 semanas.

Precio: $5.999,00

#RegaláPhilips y obsequiá infinitos nuevos momentos. Desde el 28 de septiembre al 18 de octubre podrás acceder a importantes descuentos en productos ideales para regalar.

Para conocer más acerca de las ofertas vigentes, ingresá a: https://www.tienda.philips.com.ar/