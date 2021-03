La apnea del sueño sigue afectando la calidad del sueño en todo el mundo y aquellas personas que han sido diagnosticadas con el problema desde el año pasado informan un ligero aumento (2020: 9 % frente a 2021: 12 %). Si bien la terapia de presión positiva continua en las vías respiratorias (Continuous Positive Airway Pressure, CPAP) es el tratamiento que se prescribe con mayor frecuencia para la afección, la encuesta de este año reveló una disminución en la proporción de pacientes con apnea del sueño que utilizan CPAP (2020: 36 % frente a 2021: 1 8%) y un aumento en la proporción de personas que nunca han utilizado el CPAP que se les recetó (2020: 10 % frente a 2021: 16 %). Teniendo en cuenta que el 72 % de las personas que suspendieron la terapia de CPAP brinda razones relacionadas al impacto psicosocial del COVID-19, que van desde dificultades financieras (55 %) a un acceso limitado de suministros (44 %), parecería que la pandemia de COVID-19 ha sido un factor inhibidor en el cumplimiento de la terapia de CPAP. Tal vez lo más preocupante, sin embargo, es que al 57 % de los que vivían con apnea del sueño nunca se le prescribió CPAP.

La apnea del sueño es un trastorno del sueño común que se caracteriza por las interrupciones constantes en la respiración durante todo el ciclo del sueño. Estas interrupciones son causadas por la contracción de los tejidos blandos de la vía respiratoria, lo que evita que el oxígeno llegue a los pulmones.

La apnea del sueño interrumpe el ciclo del sueño y puede tener un drástico impacto en la energía, el rendimiento mental y la salud a largo plazo. Es importante no ignorar los síntomas potencialmente peligrosos, como los ronquidos y la somnolencia diurna excesiva y consultar con un especialista del sueño. El tratamiento puede ayudar a obtener el tipo de sueño que se necesita para sentirse mejor cada día.

Cualquier persona que considere estar en riesgo o que un ser querido lo esté debido a la apnea del sueño puede visitar Philips.com/SleepApnea para responder un cuestionario de síntomas en línea y hablar con un profesional de la salud de inmediato.

Los últimos hallazgos globales de la encuesta de sueño de Philips consolidan aún más el compromiso de la empresa con el desarrollo de soluciones clínicamente probadas para empoderar a las personas que viven con apnea del sueño y a aquellos que enfrentan otros desafíos relacionados con el sueño para tomar el control de su salud. Durante más de 35 años, Philips ha estudiado el sueño desde todos los ángulos posibles, recopilando miles de millones de noches de datos relacionados con el sueño para comprender mejor cómo el sueño afecta a la salud. Hoy en día, la creciente cartera de soluciones para los trastornos del sueño de Philips aborda colectivamente más del 80 % de los problemas de sueño que ya se conocen [2]. Estas soluciones y servicios están respaldados por la investigación clínica y los datos técnicos para ofrecer atención científicamente personalizada e infundir confianza entre quienes las utilizan.

En la búsqueda por ampliar su compromiso para mejorar la vida de las personas y la calidad de su sueño, Philips acompaña a Centro Rossi en la apertura de su Sleep Center, que ha incorporado sus tecnologías más innovadoras en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sueño.

“Soluciones como las de Philips colaboran con nuestros profesionales médicos en el desarrollo de métodos coordinados y centrados en el paciente para brindarles una mejor calidad de vida y ayudarlos a volver a disfrutar de un sueño reparador”, explica el Dr. Facundo Nogueira, Médico Neumonólogo, Especialista en Medicina del Sueño, a cargo del Sleep Center, que estará ubicado en los consultorios San Martín de Tours.

El COVID-19 pudo haber marcado la industria de la salud para siempre y, claramente, la atención de los trastornos del sueño no es la excepción. Desde principios de 2020, por ejemplo, Philips ha observado un aumento del 35 % en el número promedio de dispositivos únicos que se conectan a su software de gestión remota de pacientes con problemas respiratorios basado en la nube [3], y destaca la necesidad de este tipo de soluciones.

Para obtener más información sobre la Encuesta Global del Sueño y el compromiso de Philips para mejorar el acceso a la tecnología para trastornos del sueño en todo el mundo, visite Philips.com/WorldSleepDay. Para unirse a la conversación sobre la salud del sueño y el creciente conjunto de soluciones para los trastornos del sueño para el consumidor y prescritas por el médico de Philips, siga a @Philips, @PhilipsSleepWellness o a @PhilipsResp.

Referencias

[1] Indica conformidad "parcial" o "completa" neto con la declaración

[2] Ronquidos, sueño corto, insomnio y apnea obstructiva del sueño

[3] Según los datos instantáneos de la base de datos Philips Encore Anywhere. Cambio porcentual entre dispositivos únicos diarios promedio que se conectan a Encore Anywhere por empresas estadounidenses = 1.490.341 a partir del 12/31/2019 y dispositivos únicos diarios promedio que se conectan a Encore Anywhere por empresas estadounidenses = 2.005.352 a partir del 10/1/2020