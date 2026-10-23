Llevar al paciente al tratamiento adecuado con mayor rapidez requiere contar con la información diagnóstica correcta en el momento oportuno para tomar decisiones terapéuticas con confianza. Para mitigar el enorme volumen de datos, la escasez de personal y el agotamiento profesional, Philips contribuye a fortalecer a los departamentos de radiología al permitir que radiólogos y profesionales sanitarios aprovechen de manera eficiente la inteligencia artificial en su rutina clínica diaria.
Philips Advanced Visualization Workspace aporta al espacio de trabajo de radiología las ventajas de unas aplicaciones clínicas de visualización avanzadas y completas.