Equipo y soluciones de Resonancia Magnética centradas en el paciente
En Philips, nuestra misión es hacer posible que todos los pacientes accedan a estudios de resonancia magnética rápidos, totalmente automatizados y personalizados, mientras actuamos de manera responsable con nuestro planeta y la sociedad. Gracias a un sistema de imagenología conectado inteligente e impulsado por IA, flujos de trabajo optimizados y soluciones clínicas integradas, mejoramos la productividad de su departamento de resonancia, mejoramos la experiencia tanto de los pacientes como del personal y ofrecemos resultados diagnósticos de alta calidad.
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Transición a operaciones de resonancia sin helio