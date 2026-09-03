En Philips, nuestra misión es hacer posible que todos los pacientes accedan a estudios de resonancia magnética rápidos, totalmente automatizados y personalizados, mientras actuamos de manera responsable con nuestro planeta y la sociedad. Gracias a un sistema de imagenología conectado inteligente e impulsado por IA, flujos de trabajo optimizados y soluciones clínicas integradas, mejoramos la productividad de su departamento de resonancia, mejoramos la experiencia tanto de los pacientes como del personal y ofrecemos resultados diagnósticos de alta calidad.