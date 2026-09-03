Aviso legal

Las reducciones de dosis de rayos X se refieren a características específicas y variarán según los parámetros de dosis seleccionados.

Algunas imágenes clínicas que se muestran son de Zenition 70 y Veradius Unity, y no representan la calidad de imagen final del Zenition 90 Motorized.

Los sistemas Zenition 90 motorizados están disponibles para la venta en un número limitado de países. Consulte con su representante local de Philips.

Algunas características mostradas son opcionales para Zenition 90 Motorized. La representación real del producto puede variar.