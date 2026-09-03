Los arcos móviles en C Philips ponen un potencial ilimitado a su alcance
La elección de una solución de arco en C quirúrgico se basa en el rendimiento y la facilidad de uso. Con las soluciones de arco móvil en C de Philips, puede obtener imágenes nítidas y detalladas de forma rápida y sencilla para respaldar la toma de decisiones informadas durante procedimientos de ortopedia, de tratamiento del dolor, vasculares y otros procedimientos quirúrgicos en el quirófano. Nuestra tecnología quirúrgica de arco en C está diseñada para que cualquier usuario se sienta familiarizado rápidamente, incluso con una capacitación mínima.[1]
Nada supera la experiencia