Disponible en determinados países. Consulte a su representante de Philips para obtener más información.
[1] Estudio interno de facilidad de uso de Philips.
[2] Galardonado con el “Best Innovation Award” en Imagenología General por Journées Francophones de Radiologie (2023).
[3] En comparación con el transductor predecesor L15-7io en Affiniti a 0,5 cm.
[4] Estudio de validación interna de Philips.
[5] https://www.philips.com/healthcare/resources/feature-detail/ultrasound-care-and-cleaning
[6] Se vende por separado.
[7] Se requiere contrato.