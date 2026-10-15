La Estación de Trabajo Cardíaca de Philips es diferente a cualquier cardiógrafo que pueda haber visto, utilizado o imaginado. Se trata de un avance clínico diseñado para mejorar la forma en que captura, accede, visualiza, analiza, almacena, comparte y administra los ECG, con el fin de transformar la cardiografía diagnóstica. Este salto ergonómico optimiza el flujo de trabajo y brinda información clínica detallada procedente de sistemas de toda su institución y más allá, hasta el momento de la toma de decisiones. De esta manera, podrá diagnosticar y tratar a los pacientes cardíacos con confianza.