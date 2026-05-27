Implementa métodos clínicos de última generación y proporciona a los médicos un entorno de visualización, procesamiento y análisis para datos planares y el uso de datos específicos de Medicina Nuclear SPECT. NM Suite incluye las aplicaciones NM Planar y Jetpack, organizadas por regiones anatómicas (cardíaca, pulmonar, endocrina/glándulas, renal, gastrointestinal/esófago, hepatobiliar/hígado, cuerpo entero/hueso/MIBG/nódulos linfáticos y cerebro). Todas las aplicaciones están plenamente integradas con herramientas de visualización y manipulación de imágenes y curvas, que los usuarios pueden usar “cuando sea necesario, donde sea necesario”. Asimismo, todas las aplicaciones admiten la gestión avanzada de protocolos y preferencias, permitiendo configurar el flujo de trabajo y la usabilidad de manera dinámica.