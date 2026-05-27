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Ingenia 1.5T Evolution es una configuración especial del producto registrado Ingenia 1.5T.

2 Comparado con imágenes SENSE

3 Las dinámicas se reconstruyen con la resolución temporal indicada, incluyendo datos de momentos previos y posteriores.

4 Comparado con eTHRIVE en pacientes que no pueden contener la respiración.

5 Consulte la compatibilidad con su representante Philips.

6 5,6 m si la mesa del paciente se desplaza en toda su longitud.

8. SmartSpeed, con Adaptive‑C‑SENSE, fue ganador del Fast MRI Challenge organizado por Facebook y New York Langone Health en 2019

9. Comparado con Philips SENSE

10. En promedio, según una muestra de sitios de la base instalada de Philips MR

11. Comparado con una estación de trabajo

12. De acuerdo con la definición de IA del Grupo de expertos de alto nivel de la Unión Europea

* Ahorro promedio en comparación con el precio de compra de un sistema Philips nuevo similar. El precio depende de la modalidad, tipo de producto, configuración y otros factores.