Este innovador sistema de IRM de 1,5 T funciona con el magneto BlueSeal exclusivo de Philips para un funcionamiento sin helio. Además, incorpora una gran variedad de tecnologías basadas en IA² para simplificar y automatizar las tareas clínicas y operativas más complejas. De este modo, podrá centrarse en lo que más importa: sus pacientes. Esta solución revolucionaria está diseñada para ayudar a aumentar la productividad de la RM, agilizar los exámenes, permitir a los médicos clínicos tomar decisiones clínicas informadas y controlar los costos de las imágenes de RM.