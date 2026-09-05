La solución Philips Ingenia Elition ofrece técnicas de imagen de RM de vanguardia, al tiempo que establece nuevos estándares para la investigación clínica en imágenes de 3,0T basadas en diseños de gradiente y RF. Ingenia Elition ofrece una calidad de imagen excelente y realiza exámenes de RM hasta un 50% más rápido¹. El tiempo total de examen rápido se consigue mejorando el tiempo de preparación del paciente en el cilindro con la preparación del paciente guiada sin contacto, combinada con aceleraciones tanto en el escaneado 2D como 3D. Además, Ingenia Elition ofrece una experiencia audiovisual inmersiva para calmar a los pacientes y guiarlos durante los exámenes de RM.