La bobina flexible de transmisión-recepción P-140, con 14 cm de diámetro, permite estudios de imagen, espectroscopía e investigación con fósforo (31P) en distintas anatomías. Mejora la relación señal-ruido (SNR) y simplifica los espectros¹ de 31P. Facilita el análisis del metabolismo muscular mediante espectroscopía de 31P y permite adquirir, reconstruir y visualizar imágenes y espectros directamente desde la interfaz estándar, con integración total al PACS y soporte para estudios multinucleares.