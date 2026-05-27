La bobina flexible Na-140 de transmisión-recepción, con 14 cm de diámetro, permite estudios de imagen, espectroscopía e investigación con sodio (23Na) en distintas anatomías. Ofrece tiempos de exploración rutinarios y permite exámenes de rodilla en 15 minutos¹. La adquisición con TE submilisegundo facilita señales de T2 corto. El flujo de trabajo, adquisición, reconstrucción y visualización de imágenes y espectros de 23Na están integrados en la interfaz estándar y el PACS, facilitando estudios multinucleares en la rutina clínica.