1 Recomendaciones AHA/ACCF/HRS para la Estandarización e Interpretación del Electrocardiograma, Parte VI: Isquemia aguda/Infarto. Circulation 2009;100:e262-e270.
2 Recomendaciones AHA/ACCF/HRS para la Estandarización e Interpretación del Electrocardiograma, Parte II: Lista diagnóstica de declaraciones de electrocardiografía. J Am Coll Cardiology, 2007:49:1128-135.
3 El algoritmo ECG DXL está disponible en los cardiógrafos PageWriter TC70 y TC50 con las características y capacidades antes descritas. EL algoritmo ECG DXL también estpa disponible en el PageWriter TC30 y el Monitor/Desfibrilador HeartStart MRx con un conjunto diferenciado de características.