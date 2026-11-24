La solución SmartCT enriquece nuestras extraordinarias herramientas de intervención en 3D con una guía clara, diseñada para eliminar las barreras para la adquisición de imágenes en 3D en el laboratorio de intervención. Simplifica la adquisición en 3D para que todos los usuarios clínicos puedan realizar fácilmente imágenes en 3D, independientemente de su experiencia[1]. Una vez adquiridas, las imágenes 3D se muestran automáticamente en cuestión de segundos en el módulo de pantalla táctil en el modo de renderización correspondiente. En la misma pantalla táctil, el usuario puede controlar e interactuar fácilmente con herramientas avanzadas de visualización y medición en 3D.