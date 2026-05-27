Incluye un conjunto de herramientas para la visualización de una o múltiples fases cardíacas utilizando imágenes originales o imágenes MPR/MIP en ejes axiales, coronales, sagitales o en ejes cardíacos específicos (eje corto, eje largo horizontal y eje largo vertical). El visor admite mediciones básicas, así como análisis funcional ventricular básico basado en el método ‘Área-Longitud’ para estimar el volumen telesistólico (ESV), el volumen telediastólico (EDV), el gasto cardíaco (CO) y la fracción de eyección (FE).”