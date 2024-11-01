Diseñada para asistir al usuario en la visualización, análisis y cuantificación de angiogramas cardíacos por TC, principalmente para el análisis de arterias coronarias. La aplicación ofrece análisis de la función cardíaca en función de la segmentación automática en 3D del corazón completo y de las cavidades, así como extracción y visualización automática del árbol coronario. El flujo de trabajo integrado CAD‑RADS permite generar informes de manera estandarizada.
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