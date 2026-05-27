Una solución de software de posprocesamiento que permite a los usuarios generar reconstrucciones volumétricas 3D de datos de RM, para visualizar y evaluar el flujo sanguíneo en estructuras cardiovasculares, incluyendo válvulas cardíacas, cavidades y vasos, basada en la técnica de RM cardiovascular 4D Flow. Consta de 2 módulos (Heart y Artery), con flujos de trabajo intuitivos y validados que guían hacia resultados fiables y reproducibles en unos pocos pasos, apoyando la toma de decisiones clínicas.