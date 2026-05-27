La aplicación está destinada a visualizar, procesar y analizar imágenes ponderadas por difusión en RM. Calcula y muestra cDWI en un valor b elegido (de 0 a 5,000 s/mm²) y proporciona herramientas avanzadas de análisis de apoyo y visualización de imágenes de difusión y mapas paramétricos. Presenta un modelo de análisis de difusión predeterminado basado en las imágenes DWI originales disponibles, así como una selección de modelos alternativos que incluyen monoexponencial, biexponencial, IVIM simplificado y curtosis.