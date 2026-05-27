Aplicación guiada por tareas que proporciona espectros de hidrógeno de voxel único, así como mapas metabólicos y de proporciones. Identifica automáticamente la anatomía para preseleccionar metabolitos apropiados o admite combinaciones definidas por el usuario. Muestra información numérica sobre metabolitos, incluyendo posición y etiqueta del pico, relación señal-ruido (SNR), altura del pico, área del pico, ancho completo a media altura (FWHM) y relación de áreas del espectro mostrado. Proporciona mapas de metabolitos y de relaciones como superposición en color sobre imágenes anatómicas o miniespectros voxel por voxel. Se pueden seleccionar múltiples voxeles para comparación espectral.