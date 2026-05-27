Diseñada para la visualización, evaluación y cuantificación de vasos en datos de CTA y MRA mediante un flujo de trabajo unificado para ambas modalidades. En CTA, proporciona eliminación automática de hueso y extracción de vasos, incluyendo líneas centrales, contornos luminales y contornos vasculares. En ambas modalidades, ofrece herramientas para extraer y editar líneas centrales. La aplicación AVA está destinada al análisis arterial en cabeza y cuello, cuerpo y vasos periféricos. Ofrece eliminación automática de hueso, extracción y etiquetado de vasos, cálculos automáticos de luz y línea central. Se ha demostrado que reduce el tiempo de posprocesamiento en un 50 % en comparación con el análisis manual de CTA de cabeza y cuello.