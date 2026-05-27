Ayuda a visualizar y cuantificar el proceso destructivo de la enfermedad pulmonar difusa (p. ej., enfisema). La aplicación ofrece un flujo de trabajo guiado con segmentación automática de pulmones, lóbulos y vías aéreas, localización y cuantificación de áreas de baja atenuación, así como herramientas específicas para la evaluación del atrapamiento de aire. Ofrece una vista endoluminal y herramientas para la comparación temporal cualitativa y cuantitativa de hasta cuatro estudios de seguimiento, con el fin de determinar la progresión de la enfermedad.