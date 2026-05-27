Permite ver y evaluar casos de angio‑TC (CTA), tanto en estudios con contraste como en exploraciones de cuerpo completo realizadas con la línea de escáneres Philips Spectral CT, para inspeccionar vasos con contraste. Incluye funciones de eliminación de hueso en modo automático, semiautomático y manual para cuerpo y cráneo, además de la extracción automática del trayecto de navegación del vaso. Los modos de revisión disponibles son Renderizado Volumétrico, Proyección de Intensidad Máxima, Proyección de Intensidad Volumétrica, orientación axial/coronal/sagital y vista MPR curva con cortes transversales. La aplicación está integrada en el análisis avanzado multimodal de vasos, lo que permite revisar en paralelo múltiples resultados espectrales.