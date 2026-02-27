Términos de búsqueda

Resultados del cuarto trimestre y del año 2025 de Philips

Philips anuncia un año 2025 completo con aceleración del crecimiento, fuerte expansión de márgenes y sólido flujo de caja; anuncia objetivos 2026-2028 en el Capital Markets Day

feb 19, 2026 | 7 minute read

Aspectos destacados del año completo y del cuarto trimestre
 
  • Crecimiento comparable de la entrada de pedidos del 6% en 2025; aumento del 7% en el cuarto trimestre
  • Ventas grupales de 17.800 millones de euros en 2025, 5.100 millones de euros en el cuarto trimestre; crecimiento de las ventas comparables del 2 % en 2025, 7% en el cuarto trimestre
  • Los ingresos por operaciones fueron de 1.424 millones de euros en 2025; 540 millones de euros en el cuarto trimestre
  • El margen EBITA ajustado aumentó 80 puntos básicos hasta el 12,3% de las ventas en 2025; subió 160 puntos básicos hasta el 15,1% en el cuarto trimestre
  • Flujo de caja operativo de 1.172 millones de euros en 2025; 1.391 millones de euros en el cuarto trimestre
  • Flujo de caja libre de 512 millones de euros en 2025; 1.200 millones de euros en el cuarto trimestre
  • Ahorros de productividad de 0.800 millones de euros en 2025; objetivo alcanzado para 2023-2025 de 2500 millones de euros
  • Dividendo propuesto para 2025 de 0,85 EUR por acción, en acciones o en efectivo a opción del accionista
  • Perspectivas para 2026 publicadas

Día de los Mercados de Capitales
 
  • Philips establece un plan para impulsar un crecimiento rentable y generar valor sostenible, incluyendo nuevas Ambiciones de Impacto 2030 integradas. El plan consta de tres pilares: estrategias de crecimiento específicas por segmento, innovación como motor clave del crecimiento y una ejecución disciplinada y continua
  • Philips publica sus objetivos financieros para 2026-2028, incluido un crecimiento de ventas comparables CAGR de un dígito medio durante el período y un margen EBITA ajustado de un 15% en 2028.

Roy Jakobs, CEO de Royal Philips:
 

"En 2025, cumplimos nuestros compromisos al ampliar la escala de una mejor atención para más personas. Fortalecimos nuestra empresa mientras navegábamos en un entorno macroeconómico dinámico. Terminamos el año con un fuerte crecimiento de pedidos y ventas, una sólida expansión de los márgenes a pesar de los aranceles, una sólida generación de efectivo y cerramos el año con un balance general sólido.

 

Durante los últimos tres años, hemos fortalecido a Philips en su esencia. Nuestros empleados viven nuestra cultura de impacto con cuidado, guiados por un equipo de liderazgo experto. Priorizamos la calidad, desarrollamos la resiliencia de la cadena de suministro y simplificamos nuestra forma de operar. Este enfoque generó innovación orientada al cliente. Lanzamos la nueva plataforma neurobiplanar Azurion para avanzar en el diagnóstico y tratamiento mínimamente invasivos para pacientes neurovasculares. Presentamos nuestras últimas innovaciones en resonancia magnética sin helio de 3.0T. Introdujimos la monitorización centralizada de pacientes diseñada para la atención a escala empresarial. Expandimos nuestra plataforma OneBlade a una solución integral. Nos mantuvimos fieles a nuestro propósito y cumplimos nuestra promesa de crear valor con un impacto sostenible.

 

Hoy entramos en nuestra siguiente fase para impulsar un crecimiento rentable. Nuestras innovaciones únicas basadas en plataformas en atención médica y autocuidado, combinadas con nuestra sólida capacidad de ejecución y nuestras ambiciones de impacto totalmente integradas, proporcionan a Philips una base sólida de crecimiento en un mundo donde los datos y la IA están transformando rápidamente la atención médica. Estas ventajas estructurales nos permiten avanzar con confianza.

 

Nuestro talentoso y apasionado equipo está lleno de energía y trabaja con propósito y disciplina mientras generamos un impacto significativo para los pacientes, los consumidores y los sistemas de salud."

Philips Spectral CT 7500

Rendimiento por grupos y segmentos


Durante el trimestre, la entrada de pedidos comparables aumentó un 7%, impulsada por el crecimiento tanto en Diagnosis & Treatment como en Connected Care y un rendimiento sólido y continuo en Norteamérica. Las ventas comparables del grupo aumentaron un 7%, con crecimiento en todos los segmentos.

 

El margen EBITA ajustado aumentó considerablemente en 160 puntos básicos hasta el 15,1% en el trimestre, impulsado por mayores ventas, margen bruto de innovaciones lanzadas recientemente y productividad, compensando con creces el impacto de los aranceles incrementales. El flujo de caja libre fue de 1.200 millones de euros.

 

Durante el año completo, la entrada de pedidos comparables aumentó un 6% y el crecimiento de las ventas comparables fue del 2%. El EBITA ajustado aumentó 80 puntos básicos hasta el 12,3%, impulsado por el margen bruto subyacente y la sólida productividad, que compensó con creces el impacto del aumento de los aranceles después de mitigaciones sustanciales. El flujo de caja libre fue de 512 millones de euros. El flujo de caja libre incluyó un pago de 1.025 millones de euros por acuerdos de monitoreo médico y lesiones personales relacionados con la retirada de Respironics en los EE. UU. 

 

Las ventas comparables en Diagnosis & Treatment aumentaron un 4% en el cuarto trimestre. El margen EBITA ajustado fue del 11,8% en el cuarto trimestre, una disminución de 30 puntos básicos, debido principalmente a los aranceles y parcialmente compensado por un mayor margen bruto proveniente de la innovación y la productividad. Para el año completo, los negocios de Diagnosis & Treatment registraron un crecimiento de ventas comparables del 0% y un margen EBITA ajustado del 11,7%.

 

Las ventas comparables de Connected Care aumentaron un 7% en el cuarto trimestre. El margen EBITA ajustado mejoró 150 puntos básicos hasta el 16,5% en el cuarto trimestre, impulsado por el apalancamiento operativo, la mejora del margen bruto y la productividad, y parcialmente compensado por los aranceles. En el año completo, los negocios de Connected Care registraron un aumento comparable en ventas del 3%, y el margen EBITA ajustado subió al 10,7%.

 

Las ventas comparables de Personal Health aumentaron un 14% en el cuarto trimestre. El margen EBITA ajustado aumentó 500 puntos básicos hasta el 23,0% en el cuarto trimestre, impulsado por mayores ventas y productividad, y parcialmente compensado por los aranceles. Durante todo el año, las ventas comparables de Personal Health fueron del 8% y el margen EBITA ajustado aumentó al 18,0%.

Philips Azurion with Intrasight

Aspectos destacados de la innovación

 
  • En RSNA, Philips presentó tres innovaciones pioneras a nivel mundial, incluido el primer imán MR 3.0T sin helio BlueSeal del mundo [1]; Philips Verida, el primer TC espectral basado en detector del mundo totalmente impulsado por IA, y la próxima generación de Philips Vue PACS con un visor de diagnóstico basado en la web que ocupa cero espacio.
  • Philips firmó en diciembre de 2025 y completó en enero de 2026 la adquisición de SpectraWAVE, ofreciendo el portafolio más avanzado y completo de procedimientos intervencionistas coronarios del sector.
  • Philips firmó una alianza estratégica de cinco años con AdventHealth, un importante sistema de salud sin fines de lucro en EE. UU. con más de 50 hospitales en nueve estados. Esta colaboración reemplazará y actualizará los monitores de pacientes de toda la red, junto con el programa de Servicio de Evolución de Software de Philips, lo que impulsará flujos de trabajo estandarizados, mejorará la seguridad del paciente y creará una infraestructura de monitoreo preparada para el futuro en todos los centros de atención.
  • Philips firmó una alianza histórica de TI en radiología con uno de los mayores proveedores de atención médica privada de EE. UU. Esta colaboración estandarizará el sistema PACS de imágenes HealthSuite de Philips, basado en la nube y alojado en Amazon Web Services, en casi 30 hospitales, reemplazando los sistemas de la competencia y respaldando millones de estudios de imagenología al año con flujos de trabajo de diagnóstico escalables y eficientes.
  • En la Expo Internacional de Importación de China, Philips presentó nuevas innovaciones en cuidado oral, cuidado personal y cuidado capilar, incluyendo Sonicare Prestige 9900 y Norelco i9000 Prestige, reforzando nuestro compromiso con la innovación significativa y localmente relevante en China.
  • El ensayo clínico RADIQAL ha inscrito a casi la mitad de los pacientes objetivo, probando la eficacia de la nueva tecnología de dosis ultrabaja de Philips, SmartIQ, para reducir la radiación sin afectar al rendimiento del procedimiento.
  • Philips fue reconocida como Top 100 Global Innovator de Clarivate por decimotercer año consecutivo, clasificándose como la empresa de tecnología médica de mayor nivel, con una inversión en I+D líder en la industria y una sólida línea de innovación.

 

[1] La RM libre de helio 3.0T es en proceso y no está disponible en ninguna jurisdicción. No se puede garantizar su disponibilidad futura.

Productividad

 

Philips ha llevado a cabo con éxito su programa de productividad trienal de 2.500 millones de euros, incluyendo 0.800 millones de euros de ahorro de productividad en 2025.

Perspectivas

 

Para 2026, Philips espera:
 

  • Crecimiento de ventas comparable: 3%-4,5%
  • Margen EBITA ajustado: 12,5%-13,0%
  • Flujo de caja libre: 1.300-1.500 millones de euros


En el contexto de un entorno macroeconómico incierto, las perspectivas de Philips para 2026 incluyen los aranceles conocidos actualmente. Excluyen los procedimientos en curso relacionados con Philips Respironics, incluida la investigación del Departamento de Justicia de EE. UU.

Asignación de capital

 

Philips tiene la intención de presentar a la Asamblea General Anual de Accionistas de 2026 una propuesta para declarar un dividendo de 0,85 EUR por acción ordinaria, en acciones o en efectivo a elección del accionista.

Día de los Mercados de Capitales

Impulsar un crecimiento rentable para ofrecer valor sostenible

 

Philips presentó su plan para impulsar un crecimiento rentable y así generar valor sostenible. La empresa entra en esta nueva fase de su estrategia tras haber fortalecido sus fundamentos, equipo y cultura, resiliencia y agilidad en la ejecución. Sobre esta base, Philips está aprovechando su ventaja de innovación basada en plataformas escalables, respaldada por una amplia base global de clientes y una marca de confianza en el sector sanitario y el autocuidado. Este plan tiene tres pilares:

 

Crear valor mediante estrategias específicas de cada segmento que reflejen las necesidades específicas de diferentes clientes, mercados y tecnologías. Al tomar decisiones deliberadas sobre dónde competir, cómo ganar y cómo asignar el capital, la empresa maximiza el potencial de cada segmento mientras ofrece un valor consistente en toda su cartera.

 

La innovación como motor clave de crecimiento, con soluciones basadas en plataformas como nuestro diferenciador único. La innovación centrada en el cliente y el consumidor y las soluciones basadas en plataformas integran hardware, software, datos e IA. Esto permitirá a Philips abordar los retos clínicos, operativos y de salud cotidianos, logrando mejores resultados, mejores experiencias y un crecimiento rentable y sostenible.


La ejecución disciplinada sustenta este enfoque. La calidad y el cumplimiento siguen siendo la prioridad número uno de Philips. Las operaciones resilientes garantizarán que Philips pueda seguir actuando con agilidad en un macroentorno incierto. La simplificación y la IA aumentarán la productividad y la velocidad. La empresa mejorará la excelencia comercial y de servicio. Philips traducirá la innovación en impacto, escalará soluciones eficazmente y cumplirá con sus compromisos de forma fiable.

Este plan será implementado por el equipo de liderazgo experto de Philips y una plantilla comprometida y talentosa, respaldada por la cultura de impacto con cuidado de la compañía, centrada en el rendimiento, la innovación y el crecimiento.

Objetivos a medio plazo para 2026-2028

 

Como resultado de esta estrategia, Philips pretende alcanzar los siguientes objetivos a medio plazo para el período 2026-2028:
 

  • Crecimiento de ventas comparable a una CAGR de un dígito medio
  • Margen EBITA ajustado en torno al 15% en 2028
  • Flujo de caja libre de 4.500 a 5.000 millones de euros acumulado durante el período
  • 1.500 millones de euros de ahorro de productividad en el período 2026-2028

En el contexto de un entorno macroeconómico incierto, los objetivos a medio plazo de Philips incluyen aranceles conocidos actualmente. Excluyen los procedimientos en curso relacionados con Philips Respironics, incluida la investigación del Departamento de Justicia de EE. UU.

Ambiciones de impacto Philips 2030

 

Philips lanza sus Ambiciones de Impacto 2030, basándose en el sólido cumplimiento de sus compromisos ESG 2020-2025. Estas ambiciones están plenamente integradas en el plan de la compañía para impulsar el crecimiento rentable y generar valor sostenible. Integradas en las estrategias de negocio y la gestión del rendimiento con hojas de ruta por negocio, las ambiciones se centran en mejorar la salud y el bienestar, reduciendo el impacto ambiental absoluto en toda la cadena de valor, de acuerdo con marcos con base científica y respaldados por una sólida gobernanza.

Descargas de resultados Philips Q4 2025

Informe
Presentación

Visita nuestro centro de resultados para más información sobre nuestro rendimiento financiero y de sostenibilidad durante el último trimestre.

Más información: llamada de conferencia, vídeo webcast y página web

 

Roy Jakobs, CEO, y Charlotte Hanneman, CFO, organizaron una conferencia telefónica para inversores y analistas a las 09:00 am CET del 10 de febrero para debatir los resultados del cuarto trimestre. El Día de los Mercados de Capitales de Philips también tuvo lugar el mismo día, y la retransmisión en directo comenzó a las 12:00 pm CET. La reposición de estos eventos y materiales relacionados, que incluye información adicional como declaraciones prospectivas y más información sobre nuestras perspectivas, estarán disponibles en la página web de Relaciones con Inversores de Philips.

Más información sobre Roy Jakobs y Charlotte Hanneman

Haz clic aquí para ver el currículum y las imágenes de Roy Jakobs
Haz clic aquí para ver el currículum y las imágenes de Charlotte Hanneman

Resultados de la compañía Nota de prensa

