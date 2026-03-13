Asistencia de Philips ¿Cómo debo cargar mi cepillo dental Sonicare?

Si las siguientes instrucciones no sirven de ayuda, contáctenos o haga clic aquí para enviar una solicitud de garantía online para que podamos ayudarle a obtener un dispositivo de sustitución. Todos los cepillos dentales e irrigadores Sonicare cuentan con una garantía de 2 años.

En función del modelo, puede cargar el cepillo dental Philips Sonicare de distintas formas. Asegúrese de utilizar siempre el cargador original que se incluye con el cepillo dental. No todos los cargadores Sonicare son compatibles con otros. El cargador puede ser un conector USB-A que requiera un adaptador de pared (no incluido).Lea las siguientes instrucciones sobre cómo cargar el cepillo dental.