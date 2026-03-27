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No hay vello con la depilación IPL de Lumea

Depilación IPL Lumea

Piel suave y sin vello durante mucho tiempo1

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Philips Lumea, el modelo número uno en todo el mundo.2

Depiladora IPL Lumea IPL 8000

Resultados duraderos

Depiladora Laser IPL Lumea 8000
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Conocé la depiladora de luz pulsada intensa No. 1 en el mundo, resultados duraderos para una piel suave hasta por 18 meses.
Probá Lumea IPL Serie 7000

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Conseguí una piel suave y sin vello. Los tratamientos son delicados y efectivos con accesorios para cada área del cuerpo.

Depilación IPL Lumea

Depilación duradera y suave con la piel

IPL Lumea utiliza la exclusiva tecnología de luz suave y cálida SmartPulse para que el vello entre en reposo, lo cual evita que vuelva a crecer y deja la piel suave durante mucho . tiempo2

Depilación similar a un salón de belleza desde la comodidad de tu hogar

Resultados visibles después de solo 2 tratamientos[disclaimer: 6]

Úsalo cada dos semanas para las primeras cuatro sesiones y, luego, una vez al mes para hacer retoques. Puedes ver hasta un 90 % menos vello en la parte inferior de las piernas después de solo 3 tratamientos3.

Resultados visibles después de solo 2 tratamientos[disclaimer: 6]
Cómodo y suave, incluso en áreas sensibles

Cómodo y suave, incluso en áreas sensibles

La tecnología SenseIQ y nuestra combinación distintiva de sensores SmartSkin detectan el tono de tu piel y ayudan a ofrecer la combinación correcta de potencia, profundidad y duración de la luz.

Derivado de salones profesionales, elegido por más de 6 millones de mujeres4

Desarrollado en colaboración con científicos expertos y dermatólogos, y probado con más de 3000 mujeres.

Derivado de salones profesionales, elegido por más de 6 millones de mujeres[disclaimer:8]

Por qué Philips Lumea en lugar de…

  • ¿Usas cuchilla?

    IPL Lumea está diseñada para evitar el crecimiento del vello, a fin de que puedas disfrutar de una piel suave y duradera sin vellos encarnados ni barba incipiente. Olvídate de afeitarte de cuando en cuando. En su lugar, usa Lumea solo una vez al mes para hacer retoques.

  • ¿Cera?

    La tecnología IPL disminuye gradualmente la cantidad de vello que te crece sin arrancarlo desde la raíz. La energía de la luz suave hace que el folículo del vello entre en reposo, lo que provoca que el vello se caiga naturalmente y previene el crecimiento.

  • ¿Láser profesional?

    Derivado de los salones profesionales, el tratamiento suave con IPL Lumea es una alternativa al tratamiento de depilación láser. Disfruta de resultados de peluquería en la comodidad de tu hogar a una fracción del costo.

Tenemos lo que necesitas. Depilación sencilla.

¿Es Lumea adecuado para mí?

IPL requiere un contraste entre el tono de piel y el color del cabello, por lo que es eficaz en tonos de piel que van desde el cabello de color marrón claro a marrón medio y rubio oscuro natural, marrón y negro. Revisa la tabla para ver si es adecuada para ti.

¿Es Lumea adecuado para mí?
Fabricado para ofrecer durabilidad y eficacia

Fabricado para ofrecer durabilidad y eficacia

Lumea viene con una garantía de hasta 5 años, lo que garantiza que tu inversión esté protegida. Está diseñado para alcanzar áreas difíciles y su forma permite un uso conveniente.5

Lumea App

Facilita la gestión de tu rutina con la aplicación Lumea. Ofrece una programación personalizada, recordatorios inteligentes y consejos útiles para que puedas mantener la organización y el enfoque en tus objetivos.

Escanee el código QR para descargar la aplicación
Lumea App
Carretera a través de un bosque que muestra el bajo impacto medioambiental

Sustentabilidad

Diseñado para la vida, fabricado para durar

El compromiso de Philips es reducir nuestra huella medioambiental y ofrecerte productos más sostenibles y duraderos.

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Avisos legales

  1. Medido en la parte inferior de las piernas en un seguimiento de 12 meses, el 84 % de los participantes está de acuerdo o muy de acuerdo. 

  2. Con retoques mensuales continuos siguiendo el cronograma de tratamiento indicado. 

  3. Resultados promedio en la parte inferior de las piernas. 

  4. Philips Lumea IPL. 

  5. 2 años estándar + 3 años de garantía extendida al momento del registro en Philips.com en un plazo de 60 días. Válido en modelos 7000, 8000 y 9000 en los países participantes.&nbsp; 