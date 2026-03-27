Philips Lumea, el modelo número uno en todo el mundo.2
Depiladora IPL Lumea IPL 8000
Conseguí una piel suave y sin vello. Los tratamientos son delicados y efectivos con accesorios para cada área del cuerpo.
Depilación IPL Lumea
Depilación duradera y suave con la piel
IPL Lumea utiliza la exclusiva tecnología de luz suave y cálida SmartPulse para que el vello entre en reposo, lo cual evita que vuelva a crecer y deja la piel suave durante mucho . tiempo2
Úsalo cada dos semanas para las primeras cuatro sesiones y, luego, una vez al mes para hacer retoques. Puedes ver hasta un 90 % menos vello en la parte inferior de las piernas después de solo 3 tratamientos3.
La tecnología SenseIQ y nuestra combinación distintiva de sensores SmartSkin detectan el tono de tu piel y ayudan a ofrecer la combinación correcta de potencia, profundidad y duración de la luz.
Desarrollado en colaboración con científicos expertos y dermatólogos, y probado con más de 3000 mujeres.
IPL Lumea está diseñada para evitar el crecimiento del vello, a fin de que puedas disfrutar de una piel suave y duradera sin vellos encarnados ni barba incipiente. Olvídate de afeitarte de cuando en cuando. En su lugar, usa Lumea solo una vez al mes para hacer retoques.
La tecnología IPL disminuye gradualmente la cantidad de vello que te crece sin arrancarlo desde la raíz. La energía de la luz suave hace que el folículo del vello entre en reposo, lo que provoca que el vello se caiga naturalmente y previene el crecimiento.
Derivado de los salones profesionales, el tratamiento suave con IPL Lumea es una alternativa al tratamiento de depilación láser. Disfruta de resultados de peluquería en la comodidad de tu hogar a una fracción del costo.
IPL requiere un contraste entre el tono de piel y el color del cabello, por lo que es eficaz en tonos de piel que van desde el cabello de color marrón claro a marrón medio y rubio oscuro natural, marrón y negro. Revisa la tabla para ver si es adecuada para ti.
Lumea viene con una garantía de hasta 5 años, lo que garantiza que tu inversión esté protegida. Está diseñado para alcanzar áreas difíciles y su forma permite un uso conveniente.5
El compromiso de Philips es reducir nuestra huella medioambiental y ofrecerte productos más sostenibles y duraderos.
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Medido en la parte inferior de las piernas en un seguimiento de 12 meses, el 84 % de los participantes está de acuerdo o muy de acuerdo.
Con retoques mensuales continuos siguiendo el cronograma de tratamiento indicado.
Resultados promedio en la parte inferior de las piernas.
Philips Lumea IPL.
2 años estándar + 3 años de garantía extendida al momento del registro en Philips.com en un plazo de 60 días. Válido en modelos 7000, 8000 y 9000 en los países participantes.