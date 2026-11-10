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Café

Café (9)

1–9 de 9 resultados
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  • Philips Colección Essentials
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Philips Colección Essentials
Cafetera de goteo Philips serie 1000

HD7430/90
  • Preparación durable, segura y eficiente
  • Diseño elegante y práctico
  • Descubra el equipo de desayuno completo
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  • Philips Philips serie 5400
  • Philips Philips serie 5400
  • Philips Philips serie 5400

Philips Philips serie 5400
Cafeteras espresso completamente automáticas

EP5441/50
  • 12 bebidas
  • Solución para la leche LatteGo
  • Negro
  • Pantalla de TFT
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  • Philips Serie 2200
  • Philips Serie 2200

Philips Serie 2200
Cafeteras espresso completamente automáticas

EP2231/42
  • 3 bebidas
  • LatteGo
  • Negro satinado
  • Pantalla táctil
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  • Philips Serie 5500
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  • Philips Serie 5500
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Philips Serie 5500
Cafetera espresso totalmente automática

EP5541/50
  • 20 bebidas
  • LatteGo
  • Negro brillante
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  • Philips Serie 2300
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  • Philips Serie 2300
  • Philips Serie 2300
  • Philips Serie 2300
  • Philips Serie 2300

Philips Serie 2300
Cafetera espresso completamente automática

EP2331/10
  • 4 bebidas
  • LatteGo
  • Negro brillante
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  • Philips Daily Collection
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Philips Daily Collection
Cafetera

HD7461/00
  • Con jarra de vidrio
  • Beige seda
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  • Philips Philips All-in-1 Brew
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Philips Philips All-in-1 Brew
Cafetera de goteo con molinillo incorporado

HD7900/50
  • Café perfecto siempre para cualquier taza, vaso o jarra
  • Mezcla fácil o cambia entre dos tipos de granos
  • Diseño compacto con tanque de agua desmontable
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  • Philips Milk Twister
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Philips Milk Twister
Espumador de leche

CA6500/63
  • Capa antiadherente
  • Con una capacidad para 120 ml de leche
  • Suficiente para 2 cappuccinos
  • Prepara espuma caliente y fría
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  • Philips

Philips
Jarra de café

HD5022/01
  • Línea Viva Collection
  • Café Gaia
  • Negro
  • espiral aroma
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