EP2331/10
La manera más sencilla de disfrutar de cafés de grano fresco
Disfrute de 4 bebidas con un solo toque, con la crema, el aroma y la temperatura ideales. LatteGo prepara de forma automática una suave espuma de leche para sus cafés con leche; se configura fácilmente y se puede limpiar en solo 10 segundos*.Ver todos los beneficios
Disfrute de 4 populares recetas de café: desde el clásico espresso y el café solo hasta el capuchino, con la crema, el aroma y la temperatura perfectos. También dispone de agua caliente para preparar té.
LatteGo es el sistema de leche más rápido de limpiar, con solo 2 partes y sin tubos, que se puede limpiar en 10 segundos debajo del agua del grifo o en el lavavajillas. Philips no ofrece una limpieza automática, ya que esto requiere una limpieza complementaria.
Si cambia el filtro después de que la cafetera lo indique, no tendrá que eliminar el sarro de la cafetera por hasta 5000 tazas**, mientras disfruta de agua clara y purificada.
Descubra todo lo que hay que saber acerca de su cafetera espresso completamente automática y encuéntrese con un mundo de inspiración ilimitada, con recetas similares a las profesionales, usando la aplicación HomeID.
Seleccione fácilmente sus bebidas favoritas gracias a la moderna pantalla táctil con íconos de colores. Prepare su café según sus preferencias con la función My Coffee Choice (Mi selección de café): elija la intensidad y la cantidad del café y el nivel de espuma de leche, según su preferencia.
Nuestra tecnología patentada SilentBrew reduce los sonidos de la máquina para que pueda disfrutar aún más de la experiencia de preparar un café aromático. Gracias a la protección sonora y la molienda silenciosa, nuestras máquinas producen un 40 % menos ruido que los modelos anteriores e incluyen la certificación Quiet Mark.
Obtenga todo el sabor del café con nuestro molinillo de cerámica resistente. El molinillo de cerámica duradero se puede ajustar en 12 intervalos, desde molienda fina a gruesa.
Con solo tocar un botón, LatteGo prepara automáticamente espuma de leche suave para sus cafés con leche, gracias a su poderosa tecnología de espuma ciclónica, incluso con sus alternativas vegetales favoritas.
