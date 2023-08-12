Términos de búsqueda

    Serie 2300 Cafetera espresso completamente automática

    EP2331/10

    Disfrute de 4 bebidas con un solo toque, con la crema, el aroma y la temperatura ideales. LatteGo prepara de forma automática una suave espuma de leche para sus cafés con leche; se configura fácilmente y se puede limpiar en solo 10 segundos*.

    Serie 2300 Cafetera espresso completamente automática

    LatteGo, el sistema de leche más rápido de limpiar*

    Disfrute de 4 bebidas con un solo toque

    Disfrute de 4 populares recetas de café: desde el clásico espresso y el café solo hasta el capuchino, con la crema, el aroma y la temperatura perfectos. También dispone de agua caliente para preparar té.

    LatteGo, el sistema de leche más rápido de limpiar: 2 partes, sin tubo

    LatteGo es el sistema de leche más rápido de limpiar, con solo 2 partes y sin tubos, que se puede limpiar en 10 segundos debajo del agua del grifo o en el lavavajillas. Philips no ofrece una limpieza automática, ya que esto requiere una limpieza complementaria.

    Hasta 5000 tazas** sin tener que eliminar el sarro gracias a AquaClean

    Si cambia el filtro después de que la cafetera lo indique, no tendrá que eliminar el sarro de la cafetera por hasta 5000 tazas**, mientras disfruta de agua clara y purificada.

    Instrucciones e inspiración sencillas con la aplicación HomeID

    Descubra todo lo que hay que saber acerca de su cafetera espresso completamente automática y encuéntrese con un mundo de inspiración ilimitada, con recetas similares a las profesionales, usando la aplicación HomeID.

    Selecc. y personaliza. sencilla de café

    Seleccione fácilmente sus bebidas favoritas gracias a la moderna pantalla táctil con íconos de colores. Prepare su café según sus preferencias con la función My Coffee Choice (Mi selección de café): elija la intensidad y la cantidad del café y el nivel de espuma de leche, según su preferencia.

    El mismo café delicioso, un 40 % más silencioso con SilentBrew

    Nuestra tecnología patentada SilentBrew reduce los sonidos de la máquina para que pueda disfrutar aún más de la experiencia de preparar un café aromático. Gracias a la protección sonora y la molienda silenciosa, nuestras máquinas producen un 40 % menos ruido que los modelos anteriores e incluyen la certificación Quiet Mark. 

    Sabor enriquecido con nuestro molinillo de cerámica resistente

    Obtenga todo el sabor del café con nuestro molinillo de cerámica resistente. El molinillo de cerámica duradero se puede ajustar en 12 intervalos, desde molienda fina a gruesa.

    Espuma de leche suave con LatteGo para varios tipos de leche

    Con solo tocar un botón, LatteGo prepara automáticamente espuma de leche suave para sus cafés con leche, gracias a su poderosa tecnología de espuma ciclónica, incluso con sus alternativas vegetales favoritas.

    Especificaciones técnicas

    • Especificaciones generales

      Fuente de café
      Granos frescos
      Intervención del usuario
      Con solo tocar un botón
      Tipo de producto
      Cafetera espresso completamente automática
      Bebidas
      Espresso, café, agua caliente, cappuccino
      Bebidas preprogramadas
      3
      Número de porciones
      2
      Presión
      15 bar
      Molinillo integrado
      Ajustes del molinillo
      12
      Capacidad del recipiente de granos de café
      275 g
      Espumado de leche
      Solución para la leche
      LatteGo
      Recipiente para leche
      0,26 l
      Capacidad del depósito de agua
      1,8 l
      Perfiles
      No
      Material principal
      Plástico
      Material secundario
      Metal
      Tecnología
      LatteGo, Preparación silenciosa
      Interfaz
      Pantalla táctil intuitiva
      Garantía
      2 años
      Conectividad
      No
      Partes aptas para lavavajillas

    • Especificaciones técnicas

      Índice de eficiencia energética
      Clase A
      Potencia eléctrica
      1500 W
      Voltaje
      230 V
      Frecuencia
      50 Hz
      Cantidad en paquete
      1

    • Función de seguridad

      Temporizador de desconexión automática
      Certificación de seguridad

    • Peso y dimensiones

      Longitud del producto
      433 mm
      Ancho del producto
      246 mm
      Altura del producto
      371 mm
      Peso del producto
      7,5 kg
      Longitud del paquete
      493 mm
      Ancho del paquete
      289 mm
      Altura del paquete
      475 mm
      Peso del paquete
      9.5 kg

    • Compatibilidad

      Accesorios incluidos 1
      Filtro AquaClean
      Accesorios incluidos 5
      Tapa de almacenamiento LatteGo
      Accesorios relacionados 1
      • Pastillas extractoras de aceite del café
      • Cuchara medidora
      • Tira de análisis para revisar la dureza del agua
      Accesorios relacionados 2
      Descalcificador para cafetera espresso
      Accesorios relacionados 3
      Cepillo de limpieza
      Accesorios relacionados 4
      Lubricante para el sistema de preparación de Philips

    • Duración

      Manual del usuario
      >75 % de papel reciclado
      Empaque
      >95 % de materiales reciclados

    • País de origen

      Producido en
      Rumanía

    • Bajo consumo

      Consumo de energía del modo de espera
      0.2 W
      Consumo de energía en modo apagado
      no disponible
      Consumo de energía del modo de espera en red
      no disponible
      Período antes de cambiar automáticamente al modo de espera
      30 min
      Estándar de medición
      EN 50564:2011

    Obtener asistencia técnica para este producto

    Encuentra consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información de seguridad y cumplimiento.

    • Basado en pruebas de consumidores en Alemania que comparan las principales cafeteras espresso completamente automáticas (2023) de un solo toque (café + leche) a nivel global.
    • *Basado en el reemplazo de 8 filtros, tal como lo indica la máquina. La cantidad real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas, los patrones de enjuague y limpieza.
