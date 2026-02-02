La máquina es espectacular en todos los sentidos. El café sale riquísimo, con gran aroma y sabor. Pero hay algunos puntos en los que me gustaría ofrecer mi mirada, por ejemplo, en el espumador de leche, me da la sensación de ser un tanto chica la base del mismo, pierde estabilidad con facilidad al guardarlo en la heladera, esta base debería ser un poco mayor para solucionar este tema. Por otro lado, siento que, si bien el café sale riquísimo creo que podría ser aún más cremoso, Quizás es un error mío por diferentes temas como temperatura elegida, cantidad de café asignado a la bebida a preparar, etc. etc. La cantidad de espuma generada es suficiente, pero creí que iba a ser mayor. Siento que la cantidad de agua en el depósito queda chica, sumo una idea en cuanto al diseño, lo ideal sería no tener que estar pendientes de la cantidad de agua en la misma, quizás se podría agregar la posibilidad de conexión directa a la fuente de agua y por otro lado también agregaría un conducto de salida en la base de la cafetera que se llena con rapidez. Falta la posibilidad de crear nuevas bebidas, eso sería fácil de hacer dejando un lugar en la programación del sistema para nueva bebida (o bien reemplazando una de las que ya hay en la lista, que es bastante extensa) pero la programación desde el panel es algo acotada para que lo haga el usuario. Pero son detalles, en definitiva, es una gran cafetera, ¡estoy contentísimo de haberla comprado!