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  • 12 deliciosos tipos de café de grano fresco, más fácil que nunca
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Philips serie 5400Cafeteras espresso completamente automáticas

EP5441/50

4
| (9) Reseñas | 88% ha recomendado este producto
12 deliciosos tipos de café de grano fresco, más fácil que nunca
Prepare fácilmente aromáticas variedades de café como espresso, capuchino y latte macchiato con solo pulsar un botón. LatteGo mejora las variedades con leche con una espuma suave y sedosa, es fácil de preparar y se limpia en tan solo 15 segundos*.
Ver todos los beneficios

LatteGo, el sistema de leche más rápido de limpiar*

12 deliciosos tipos de café de grano fresco, más fácil que nunca

  • 12 bebidas

  • Solución para la leche LatteGo

  • Negro

  • Pantalla de TFT

Disfrute de 12 tipos de café al alcance de su mano, incluido el café au lait

Disfrute de 12 tipos de café al alcance de su mano, incluido el café au lait

Hay un café para cada momento. Desde un potente espresso hasta un delicioso capuchino, su cafetera espresso completamente automática ofrece una taza perfecta sin complicaciones y en poco tiempo.

Fácil selección del café con la pantalla intuitiva

Fácil selección del café con la pantalla intuitiva

Con nuestra pantalla fácil de usar, eliminamos todos los obstáculos entre usted y su siguiente taza de delicioso café. En unos pocos pasos, puede personalizar el sabor del grano fresco y disfrutar de una bebida excelente.

Ajuste el aroma y el volumen con el personalizador de café

Ajuste el aroma y el volumen con el personalizador de café

Prepare cualquier café como prefiera con la configuración de fácil ajuste del personalizador de café. Puede modificar la intensidad y la cantidad de café y leche.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 5

9

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

3
2

02/02/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Es espectacular

Totalmente recomendable. Me encanta. Esta super burna. Riquísimo el café.

Ventajas

Todo.

Contras

No le encuentro.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips serie 5400 EP5441/50 Cafeteras espresso completamente automáticas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips serie 5400 EP5441/50 Cafeteras espresso completamente automáticas

17/04/2024

Argentina

Argentina

La cafetera de mis sueños.

Facil de usar, intuitiva. Hace unas bebidas riquisimas. Super personalizable.

Ventajas

variedad de bebidas a elegir y cantidad de opciones para personalizar el café

Contras

En Argentina, es dificil de conseguir las pastillas desengrasantes para realizar el mantenimiento adecuado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips serie 5400 EP5441/50 Cafeteras espresso completamente automáticas

Sí, recomiendo este producto

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06/12/2023

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Excelente maquina, lo hace todo fácil y rápido.

Elabora un buen café con todas las combinaciones y variables posibles, de forma sencilla e intuitiva. Es fundamental, para su configuración, el mantenimiento y evitar problemas y roturas, leer, comprender y respetarlas las indicaciones del manual, no se puede obviar las recomendaciones y plazos de limpiezas y ,mantenimientos. Si estas dispuesto a cuidarla, es una muy buena inversión para los amantes de bebidas a base de café y sus combinaciones. (tengo una cafetera expresso manual hace años, esta maquina no la reemplaza pero es un excelente complemento)

Ventajas

Todo, elabora buenas bebidas, podes manejar muchas variables, es rápida....

Contras

No es libre de mantenimiento, no es mucho lo que hay que hacer para mantenerla, pero si no lo haces vas a tener problemas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips serie 5400 EP5441/50 Cafeteras espresso completamente automáticas

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en pruebas de consumidores en Alemania que comparan las principales cafeteras espresso completamente automáticas (2018) de un solo toque (café + leche).

  2. Basado en 70-82 °C.

  3. Basado en el reemplazo de ocho filtros, tal como se indica en la máquina. La cantidad real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de los patrones de enjuague y limpieza.