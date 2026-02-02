12 bebidas
Solución para la leche LatteGo
Negro
Pantalla de TFT
Hay un café para cada momento. Desde un potente espresso hasta un delicioso capuchino, su cafetera espresso completamente automática ofrece una taza perfecta sin complicaciones y en poco tiempo.
Con nuestra pantalla fácil de usar, eliminamos todos los obstáculos entre usted y su siguiente taza de delicioso café. En unos pocos pasos, puede personalizar el sabor del grano fresco y disfrutar de una bebida excelente.
Prepare cualquier café como prefiera con la configuración de fácil ajuste del personalizador de café. Puede modificar la intensidad y la cantidad de café y leche.
4.0
de 5
9
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
InaR
02/02/2026
Argentina
Comprador verificado
Es espectacular
Totalmente recomendable. Me encanta. Esta super burna. Riquísimo el café.
Ventajas
Todo.
Contras
No le encuentro.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips serie 5400 EP5441/50 Cafeteras espresso completamente automáticas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips serie 5400 EP5441/50 Cafeteras espresso completamente automáticas
il grande fratello
17/04/2024
Argentina
La cafetera de mis sueños.
Facil de usar, intuitiva. Hace unas bebidas riquisimas. Super personalizable.
Ventajas
variedad de bebidas a elegir y cantidad de opciones para personalizar el café
Contras
En Argentina, es dificil de conseguir las pastillas desengrasantes para realizar el mantenimiento adecuado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips serie 5400 EP5441/50 Cafeteras espresso completamente automáticas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips serie 5400 EP5441/50 Cafeteras espresso completamente automáticas
VikingoGaston
06/12/2023
Argentina
Comprador verificado
Excelente maquina, lo hace todo fácil y rápido.
Elabora un buen café con todas las combinaciones y variables posibles, de forma sencilla e intuitiva. Es fundamental, para su configuración, el mantenimiento y evitar problemas y roturas, leer, comprender y respetarlas las indicaciones del manual, no se puede obviar las recomendaciones y plazos de limpiezas y ,mantenimientos. Si estas dispuesto a cuidarla, es una muy buena inversión para los amantes de bebidas a base de café y sus combinaciones. (tengo una cafetera expresso manual hace años, esta maquina no la reemplaza pero es un excelente complemento)
Ventajas
Todo, elabora buenas bebidas, podes manejar muchas variables, es rápida....
Contras
No es libre de mantenimiento, no es mucho lo que hay que hacer para mantenerla, pero si no lo haces vas a tener problemas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips serie 5400 EP5441/50 Cafeteras espresso completamente automáticas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips serie 5400 EP5441/50 Cafeteras espresso completamente automáticas
Basado en pruebas de consumidores en Alemania que comparan las principales cafeteras espresso completamente automáticas (2018) de un solo toque (café + leche).
Basado en 70-82 °C.
Basado en el reemplazo de ocho filtros, tal como se indica en la máquina. La cantidad real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de los patrones de enjuague y limpieza.