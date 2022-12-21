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  • Increíble espuma aterciopelada
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Milk TwisterEspumador de leche

CA6500/63

4.5
| (8) Reseñas | 86% ha recomendado este producto
Increíble espuma aterciopelada
El espumador de leche Philips brinda la libertad de disfrutar de una gran variedad de recetas de café caliente y frío en casa. Gracias a su innovador batidor para espuma, podrá hacer cafés y bebidas con leche deliciosos con una espuma de leche increíblemente suave.
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Su taza de café acaba de volverse más interesante

Increíble espuma aterciopelada

  • Capa antiadherente

  • Con una capacidad para 120 ml de leche

  • Suficiente para 2 cappuccinos

  • Prepara espuma caliente y fría

Multifuncional: una variedad de bebidas a base de café y leche

Multifuncional: una variedad de bebidas a base de café y leche

No solo permite preparar una serie de deliciosas recetas de cafés calientes y fríos, como cappuccino y latte, sino que también bebidas con leche como el té con leche.

Revestimiento antiadherente para una limpieza fácil

Revestimiento antiadherente para una limpieza fácil

Gracias a su antiadherente, para la limpieza del espumador de leche Philips se requiere solo un enjuague y una toalla de papel.

Suficiente espuma de leche para 2 cappuccinos

Suficiente espuma de leche para 2 cappuccinos

Gracias a su capacidad de 120 ml, la espuma de leche preparada con el espumador Milk Twister de Philips será suficiente para preparar 2 cappuccinos

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

8

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

3
1

21/12/2022

Argentina

Argentina

Miy buen espuma

Muy buena espuma. Podria tener un poco mas de capacidad, como el modelo anterior

Ventajas

Calidad espuma

Contras

Capacidad algo pequeña

Esta reseña se realizó para Milk Twister CA6500/63 Espumador de leche

Esta reseña se realizó para Milk Twister CA6500/63 Espumador de leche

27/10/2022

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Ideal para llevar el café a otro nivel

[Employee of philipsglobal] Es muy facil de usar y limpiar. Hace mucha espuma en pocos segundos y la función de frío también es una muy buena alternativa.

Ventajas

Mucha espuma

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Milk Twister CA6500/63 Espumador de leche

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Milk Twister CA6500/63 Espumador de leche

26/10/2022

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Excelente producto

[Employee of philipsglobal] Muy buen producto. Podes tener resultados espectaculares para un cafe espumoso en tu casa. Viene con opcion de frio o de calor. Trae una cuchara para la espuma que queda en la base es que super practica para servir.

Ventajas

Practicidad, uso.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Milk Twister CA6500/63 Espumador de leche

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Milk Twister CA6500/63 Espumador de leche

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