Capa antiadherente
Con una capacidad para 120 ml de leche
Suficiente para 2 cappuccinos
Prepara espuma caliente y fría
No solo permite preparar una serie de deliciosas recetas de cafés calientes y fríos, como cappuccino y latte, sino que también bebidas con leche como el té con leche.
Gracias a su antiadherente, para la limpieza del espumador de leche Philips se requiere solo un enjuague y una toalla de papel.
Gracias a su capacidad de 120 ml, la espuma de leche preparada con el espumador Milk Twister de Philips será suficiente para preparar 2 cappuccinos
4.5
de 5
8
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
La Gaby
21/12/2022
Argentina
Miy buen espuma
Muy buena espuma. Podria tener un poco mas de capacidad, como el modelo anterior
Ventajas
Calidad espuma
Contras
Capacidad algo pequeña
Esta reseña se realizó para Milk Twister CA6500/63 Espumador de leche
Esta reseña se realizó para Milk Twister CA6500/63 Espumador de leche
Juju2022
27/10/2022
Argentina
Empleado de Philips
Ideal para llevar el café a otro nivel
[Employee of philipsglobal] Es muy facil de usar y limpiar. Hace mucha espuma en pocos segundos y la función de frío también es una muy buena alternativa.
Ventajas
Mucha espuma
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Milk Twister CA6500/63 Espumador de leche
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Milk Twister CA6500/63 Espumador de leche
fritzbunse227
26/10/2022
Argentina
Empleado de Philips
Excelente producto
[Employee of philipsglobal] Muy buen producto. Podes tener resultados espectaculares para un cafe espumoso en tu casa. Viene con opcion de frio o de calor. Trae una cuchara para la espuma que queda en la base es que super practica para servir.
Ventajas
Practicidad, uso.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Milk Twister CA6500/63 Espumador de leche
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Milk Twister CA6500/63 Espumador de leche