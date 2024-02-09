Con jarra de vidrio
Beige seda
30 minutos después de preparar el café, la cafetera se apaga automáticamente para ahorrar energía y por seguridad. Esto cumple con la normativa de la UE, que se aplica a todas las cafeteras de la UE.
El sistema antigoteo le permite servir una taza de café antes de que el ciclo de preparación completo haya terminado.
La luz roja del botón del interruptor se enciende cuando la cafetera está encendida.
4.3
de 5
89
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Zidotronic
09/02/2024
Argentina
Comprador verificado
Superó mis expectativas
Es muy práctica y funciona bien. Me encanta el aroma a café que deja en el ambiente en el momento de usarla.
Ventajas
Práctica, sencilla y prepara rico el café.
Contras
A veces gotea un poco al quitar la jarra.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD7462/20 Cafetera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD7462/20 Cafetera
Marza1807
08/02/2021
Argentina
Super Recomendable
Excelente cafetera. A Favor: el café sale a temperatura ideal, no es necesario precalentar el agua, el medidor de agua del deposito esta muy bueno, no gotea ni pierde vapor por ningún lado, el café se mantiene caliente el tiempo que la cafetera esté encendida lo que habla muy bien de su base y jarra. En contra: es un poco incomodo lavar la jarra debido al "embudo" de su tapa la cual no se puede desmontar
Ventajas
Fácil de usar, café caliente todo el tiempo, no gotea ni escapa vapor.
Contras
La jarra es incomoda para lavar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD7447/20 Cafetera
Sí, recomiendo este producto
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Lio06
10/09/2020
Argentina
Excelente
Me gusto mucho su diseño, la jarra cuando servís no derrama café, sentir el aroma del café cuando se esta haciendo. Muy buena relación calidad-precio
Ventajas
Todo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD7447/00 Cafetera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD7447/00 Cafetera