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Daily Collection Cafetera

Asistencia

Daily CollectionCafetera

HD7461/00

Daily Collection Cafetera

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Manuales y documentación

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • ZIP archivo, 645.6 kB
  • 13 March 2026

Disfrute el sabor y el aroma del café recién preparado con esta confiable cafetera Philips. Gracias al espiral Aroma, experimentará un sabor óptimo en cada taza de café.

  • PDF archivo
  • 19 June 2026

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