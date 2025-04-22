HD7900/50
Café perfecto siempre para cualquier taza, vaso o jarra
Mezcla fácil o cambia entre dos tipos de granos
Diseño compacto con tanque de agua desmontable
All-in-1 Brew te permite preparar café en la jarra de vidrio o directamente en tu taza*, vaso* o termo** favorito para disfrutarlo cómodamente donde quieras.
La dosificación inteligente garantiza una proporción perfecta entre agua y café en cada preparación, lo que elimina las imprecisiones y permite menos recargas. Obtenga siempre el mejor café, nunca aguado ni agrio.
¡Café para todas las estaciones! Disfrute de su café caliente durante el invierno o prepárelo con hielo para refrescar sus días de verano.
4.0
de 5
1
Reseña
AprendizDeCafé
22/04/2025
Argentina
Comprador verificado
Buena Cafetera automática de filtro.
Cafetera automática de filtro, de buena calidad de materiales, linda, funciona bien. Consume y muele más granos de café por taza que los que yo estaba acostumbrado con otras cafeteras eléctricas de filtro manuales, no puede regularse eso mucho (solo la granulación de la molienda). Fácil de limpiar. No detecta falta de agua. El reloj eléctrico adelanta, no sé cómo corregirlo (el manual de usuario es muy básico y no explica algunas cosas).
Esta reseña se realizó para Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Cafetera de goteo con molinillo incorporado
Esta reseña se realizó para Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Cafetera de goteo con molinillo incorporado
El vaso y la taza deben ser de vidrio o cerámica.
La altura máxima del vaso es de 10 cm.
Solo se puede utilizar en modo jarra.