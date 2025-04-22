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  • El sabor del grano fresco en cada taza.
  • El sabor del grano fresco en cada taza.
  • El sabor del grano fresco en cada taza.
  • El sabor del grano fresco en cada taza.
  • El sabor del grano fresco en cada taza.
  • El sabor del grano fresco en cada taza.

Philips All-in-1 BrewCafetera de goteo con molinillo incorporado

HD7900/50

4
| (1) Reseña
El sabor del grano fresco en cada taza.
Delicioso café preparado con granos recién molidos en tu hogar con la cafetera de goteo Philips All-in-One Brew con molinillo incorporado. Prepara una jarra completa para toda la familia o una taza individual directamente en tu taza o vaso favorito. Cambia sin esfuerzo entre dos tipos de granos gracias al contenedor doble, selecciona su intensidad preferida, y la máquina proporcionará la proporción perfecta de café y agua cada vez con Dosificación Inteligente. De granos frescos a su taza en minutos, con resultados deliciosos.
Ver todos los beneficios

Se relaja al hacerlo y disfruta al beberlo.

El sabor del grano fresco en cada taza.

  • Café perfecto siempre para cualquier taza, vaso o jarra

  • Mezcla fácil o cambia entre dos tipos de granos

  • Diseño compacto con tanque de agua desmontable

Preparación todo en uno en la jarra, la taza* o el vaso**

Preparación todo en uno en la jarra, la taza* o el vaso**

All-in-1 Brew te permite preparar café en la jarra de vidrio o directamente en tu taza*, vaso* o termo** favorito para disfrutarlo cómodamente donde quieras.

Dosificación inteligente: proporción perfecta entre agua y café en cada preparación

Dosificación inteligente: proporción perfecta entre agua y café en cada preparación

La dosificación inteligente garantiza una proporción perfecta entre agua y café en cada preparación, lo que elimina las imprecisiones y permite menos recargas. Obtenga siempre el mejor café, nunca aguado ni agrio.

Prepare café helado para refrescar sus días de verano

Prepare café helado para refrescar sus días de verano

¡Café para todas las estaciones! Disfrute de su café caliente durante el invierno o prepárelo con hielo para refrescar sus días de verano.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 5

1

Reseña

5
3
2
1

22/04/2025

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Buena Cafetera automática de filtro.

Cafetera automática de filtro, de buena calidad de materiales, linda, funciona bien. Consume y muele más granos de café por taza que los que yo estaba acostumbrado con otras cafeteras eléctricas de filtro manuales, no puede regularse eso mucho (solo la granulación de la molienda). Fácil de limpiar. No detecta falta de agua. El reloj eléctrico adelanta, no sé cómo corregirlo (el manual de usuario es muy básico y no explica algunas cosas).

Esta reseña se realizó para Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Cafetera de goteo con molinillo incorporado

Esta reseña se realizó para Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Cafetera de goteo con molinillo incorporado

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Avisos legales

  1. El vaso y la taza deben ser de vidrio o cerámica.

  2. La altura máxima del vaso es de 10 cm.

  3. Solo se puede utilizar en modo jarra.