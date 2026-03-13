Asistencia
HD7900/50
EU Declaration of Conformity - English (US)
Delicioso café preparado con granos recién molidos en tu hogar con la cafetera de goteo Philips All-in-One Brew con molinillo incorporado. Prepara una jarra completa para toda la familia o una taza individual directamente en tu taza o vaso favorito. Cambia sin esfuerzo entre dos tipos de granos gracias al contenedor doble, selecciona su intensidad preferida, y la máquina proporcionará la proporción perfecta de café y agua cada vez con Dosificación Inteligente. De granos frescos a su taza en minutos, con resultados deliciosos.