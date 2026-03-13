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Philips All-in-1 Brew Cafetera de goteo con molinillo incorporado

Asistencia

Philips All-in-1 BrewCafetera de goteo con molinillo incorporado

HD7900/50

Philips All-in-1 Brew Cafetera de goteo con molinillo incorporado

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Manuales y documentación

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF archivo, 633.3 kB
  • 13 March 2026

Delicioso café preparado con granos recién molidos en tu hogar con la cafetera de goteo Philips All-in-One Brew con molinillo incorporado. Prepara una jarra completa para toda la familia o una taza individual directamente en tu taza o vaso favorito. Cambia sin esfuerzo entre dos tipos de granos gracias al contenedor doble, selecciona su intensidad preferida, y la máquina proporcionará la proporción perfecta de café y agua cada vez con Dosificación Inteligente. De granos frescos a su taza en minutos, con resultados deliciosos.

  • PDF archivo
  • 6 August 2026

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