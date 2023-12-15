EP5541/50
La forma más fácil de disfrutar de café caliente y helado
Elige entre las 20 deliciosas recetas de café con la LatteGo 5500. Desde cremosos cafés con leche hasta refrescantes cafés helados, cada bebida se prepara a la temperatura ideal con el aroma y la cremosidad perfectos. LatteGo te ayuda a crear una espuma sedosa y facilita la limpieza.Ver todos los beneficios
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Nuestras 20 recetas van desde bebidas calientes como espresso, lattes lechosos y capuchinos, hasta cafés helados. Calibramos nuestro sistema de preparación para que incluso los cafés helados tengan el mismo sabor delicioso que las bebidas calientes.
Nuestra potente tecnología de espuma ciclónica le permite crear espuma de leche suave con solo tocar un botón, incluso con alternativas de leche vegetales.
Ya no tendrá que esperar a que su máquina se caliente. Nuestra función QuickStart le permite encender su máquina y preparar un café de inmediato. Su máquina se calentará según la receta seleccionada.
Extraiga todo el sabor de sus granos con nuestro molinillo cerámico resistente. Ajuste el tamaño de molienda usando uno de los 12 ajustes, de fino a grueso.
Nuestro sistema de extracción de aroma encuentra el equilibrio ideal entre temperatura y aroma manteniendo la temperatura del agua entre 90°C y 98°C, todo mientras regula el flujo del agua.
Disfrute de más sabor sin amargura usando nuestra función de shot adicional. Puede añadirlo a cualquiera de nuestras recetas de café, excepto cuando utilice la función de premolido.
Use un filtro AquaClean para preparar hasta 5000 tazas sin tener que eliminar el sarro. Purifica el agua antes de realizar la preparación para que su café tenga un sabor más rico.
Use uno de los cinco ajustes Eco para reducir el consumo de agua y energía, sin comprometer la calidad del café. Nuestra serie 5500 le permite atenuar las luces principales y de taza antes del tiempo predeterminado, usar menos agua mientras enjuaga, cambiar al modo de espera más rápidamente o atenuar el brillo.
Conozca los detalles de su máquina y descubra nuevas recetas de café estilo cafetería en nuestra aplicación HomeID.
Con solo dos partes y sin tubos, nuestro sistema de leche se puede limpiar en menos de 10 segundos, en el lavavajillas o bajo el grifo. Philips no ofrece limpieza automática, ya que requiere una limpieza complementaria.
Nuestra tecnología patentada SilentBrew reduce los sonidos de la máquina para que pueda disfrutar aún más de la experiencia de preparar un café aromático. Gracias a la protección sonora y la molienda silenciosa, nuestras máquinas producen un 40% menos ruido que los modelos anteriores e incluyen la certificación Quiet Mark.
Nuestra pantalla intuitiva y fácil de usar es su lugar para seleccionar una receta y ajustar la potencia, la longitud del café y el volumen de leche. ¿Quiere guardar sus preferencias? Guarde su bebida en uno de los cuatro perfiles de usuario.
Especificaciones generales
Especificaciones técnicas
Función de seguridad
Peso y dimensiones
Compatibilidad
Duración
País de origen
Bajo consumo
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.