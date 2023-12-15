Términos de búsqueda

  • La forma más fácil de disfrutar de café caliente y helado La forma más fácil de disfrutar de café caliente y helado La forma más fácil de disfrutar de café caliente y helado

    Serie 5500 Cafetera espresso totalmente automática

    EP5541/50

    Clasificación general / 5
    • Opinión Opiniones

    La forma más fácil de disfrutar de café caliente y helado

    Elige entre las 20 deliciosas recetas de café con la LatteGo 5500. Desde cremosos cafés con leche hasta refrescantes cafés helados, cada bebida se prepara a la temperatura ideal con el aroma y la cremosidad perfectos. LatteGo te ayuda a crear una espuma sedosa y facilita la limpieza.

    Ver todos los beneficios

    Serie 5500 Cafetera espresso totalmente automática

    Productos similares

    Ver todos los Cafeteras espresso superautomáticas

    La forma más fácil de disfrutar de café caliente y helado

    Con LatteGo, el sistema de leche más rápido de limpiar*

    • 20 bebidas
    • LatteGo
    • Negro satinado
    Disfrute de 20 bebidas calientes y heladas al alcance de la mano

    Disfrute de 20 bebidas calientes y heladas al alcance de la mano

    Nuestras 20 recetas van desde bebidas calientes como espresso, lattes lechosos y capuchinos, hasta cafés helados. Calibramos nuestro sistema de preparación para que incluso los cafés helados tengan el mismo sabor delicioso que las bebidas calientes.

    Cree espuma de leche suave con el sistema de leche LatteGo

    Cree espuma de leche suave con el sistema de leche LatteGo

    Nuestra potente tecnología de espuma ciclónica le permite crear espuma de leche suave con solo tocar un botón, incluso con alternativas de leche vegetales.

    Menos espera y un café más rápido con QuickStart

    Menos espera y un café más rápido con QuickStart

    Ya no tendrá que esperar a que su máquina se caliente. Nuestra función QuickStart le permite encender su máquina y preparar un café de inmediato. Su máquina se calentará según la receta seleccionada.

    Sabor mejorado gracias al resistente molinillo cerámico

    Sabor mejorado gracias al resistente molinillo cerámico

    Extraiga todo el sabor de sus granos con nuestro molinillo cerámico resistente. Ajuste el tamaño de molienda usando uno de los 12 ajustes, de fino a grueso.

    Obtenga la temperatura, el aroma y la crema perfectos una taza tras otra

    Obtenga la temperatura, el aroma y la crema perfectos una taza tras otra

    Nuestro sistema de extracción de aroma encuentra el equilibrio ideal entre temperatura y aroma manteniendo la temperatura del agua entre 90°C y 98°C, todo mientras regula el flujo del agua.

    Más sabor gracias a la función de shot adicional

    Más sabor gracias a la función de shot adicional

    Disfrute de más sabor sin amargura usando nuestra función de shot adicional. Puede añadirlo a cualquiera de nuestras recetas de café, excepto cuando utilice la función de premolido.

    Hasta 5000 tazas*** sin tener que eliminar el sarro gracias a AquaClean

    Hasta 5000 tazas*** sin tener que eliminar el sarro gracias a AquaClean

    Use un filtro AquaClean para preparar hasta 5000 tazas sin tener que eliminar el sarro. Purifica el agua antes de realizar la preparación para que su café tenga un sabor más rico.

    Ahorre en el consumo de agua y energía con los ajustes Eco

    Ahorre en el consumo de agua y energía con los ajustes Eco

    Use uno de los cinco ajustes Eco para reducir el consumo de agua y energía, sin comprometer la calidad del café. Nuestra serie 5500 le permite atenuar las luces principales y de taza antes del tiempo predeterminado, usar menos agua mientras enjuaga, cambiar al modo de espera más rápidamente o atenuar el brillo.

    Encuentre inspiración y soporte en nuestra aplicación

    Encuentre inspiración y soporte en nuestra aplicación

    Conozca los detalles de su máquina y descubra nuevas recetas de café estilo cafetería en nuestra aplicación HomeID.

    Limpie el sistema de leche LatteGo en menos de 10 segundos

    Limpie el sistema de leche LatteGo en menos de 10 segundos

    Con solo dos partes y sin tubos, nuestro sistema de leche se puede limpiar en menos de 10 segundos, en el lavavajillas o bajo el grifo. Philips no ofrece limpieza automática, ya que requiere una limpieza complementaria.

    Un 40% más silencioso con la tecnología SilentBrew**

    Un 40% más silencioso con la tecnología SilentBrew**

    Nuestra tecnología patentada SilentBrew reduce los sonidos de la máquina para que pueda disfrutar aún más de la experiencia de preparar un café aromático. Gracias a la protección sonora y la molienda silenciosa, nuestras máquinas producen un 40% menos ruido que los modelos anteriores e incluyen la certificación Quiet Mark.

    Seleccione, personalice y guarde bebidas en una pantalla intuitiva

    Seleccione, personalice y guarde bebidas en una pantalla intuitiva

    Nuestra pantalla intuitiva y fácil de usar es su lugar para seleccionar una receta y ajustar la potencia, la longitud del café y el volumen de leche. ¿Quiere guardar sus preferencias? Guarde su bebida en uno de los cuatro perfiles de usuario.

    Especificaciones técnicas

    • Especificaciones generales

      Fuente de café
      Granos frescos
      Intervención del usuario
      Con solo tocar un botón
      Tipo de producto
      Cafetera completamente automática
      Bebidas
      Espresso, café, cappuccino, latte macchiato, café helado, agua caliente, americano, café con crema, café con leche, taza de viaje, espresso lungo, ristretto, café con leche corto, café au lait, latte helado
      Bebidas preprogramadas
      20
      Número de porciones
      2
      Presión
      15 bar
      Molinillo integrado
      Ajustes del molinillo
      12
      Capacidad del recipiente de granos de café
      275 g
      Espumado de leche
      Solución para la leche
      LatteGo
      Recipiente para leche
      0,26 l
      Capacidad del depósito de agua
      1,8 l
      Perfiles
      4 + invitado
      Material principal
      Plástico
      Material secundario
      Metal
      Tecnología
      Inicio rápido, LatteGo, preparación silenciosa
      Interfaz
      Pantalla TFT intuitiva
      Garantía
      2 años
      Conectividad
      No
      Partes aptas para lavavajillas

    • Especificaciones técnicas

      Índice de eficiencia energética
      Clase A
      Potencia eléctrica
      1500 W
      Voltaje
      230 V
      Frecuencia
      50 Hz
      Cantidad en paquete
      1

    • Función de seguridad

      Temporizador de desconexión automática
      Certificación de seguridad

    • Peso y dimensiones

      Longitud del producto
      433 mm
      Ancho del producto
      246 mm
      Altura del producto
      372 mm
      Peso del producto
      8 kg
      Longitud del paquete
      491,5 mm
      Ancho del paquete
      287,5 mm
      Altura del paquete
      478 mm
      Peso del paquete
      10-12,3 kg

    • Compatibilidad

      Accesorios incluidos 2
      Cuchara medidora
      Accesorios incluidos 3
      Tira de análisis para revisar la dureza del agua
      Accesorios incluidos 4
      Filtro AquaClean
      Accesorios incluidos 5
      Tapa de almacenamiento LatteGo
      Accesorios relacionados 1
      Pastillas extractoras de aceite del café
      Accesorios relacionados 2
      Descalcificador para cafetera espresso
      Accesorios relacionados 3
      Cepillo de limpieza
      Accesorios relacionados 4
      Lubricante para el sistema de preparación de Philips

    • Duración

      Manual del usuario
      >75 % de papel reciclado
      Empaque
      >95 % de materiales reciclados

    • País de origen

      Producido en
      Rumanía

    • Bajo consumo

      Consumo de energía del modo de espera
      0.2 W
      Consumo de energía en modo apagado
      no disponible
      Consumo de energía del modo de espera en red
      no disponible
      Período antes de cambiar automáticamente al modo de espera
      30 min
      Estándar de medición
      EN 50564:2011

    Badge-D2C

    Obtener asistencia técnica para este producto

    Encuentra consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información de seguridad y cumplimiento.

    Productos recomendados

    Productos consultados recientemente

    Opiniones

    Sé el primero en opinar sobre este artículo

    • * Basado en pruebas de consumidores en Alemania que comparan las principales cafeteras espresso completamente automáticas (2023) de un solo toque (café + leche)
    • ** En comparación con cafeteras espresso Philips anteriores
    • *** Basado en 8 reemplazos de filtros, tal como lo indica la máquina. La cantidad real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas, los patrones de enjuague y limpieza
    Suscríbase

    Reciba nuestro newsletter

    Descubrir

    MyPhilips

    Registrarse para obtener
    beneficios exclusivos

    Suscribite a nuestro boletín

    Promociones y cupones exclusivos

     

    Lanzamientos de productos

    Consejos y Tips

    *
    Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción fácilmente en cualquier momento.
    ¿Qué significa?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.